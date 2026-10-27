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Realitní makléřka Sandrine si vzala o 25 let staršího milionáře z Alp. Asi po roce zemřel a z majetku jí nezbylo nic

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Úspěšná makléřka Sandrine Devillardová se po krátké známosti provdala za bohatého podivína z hor. Sousedé o ní od začátku mluvili jako o zlatokopce. O tom, kdo dostane jeho pozemky, ale rozhodl ještě za svého života sám ženich.
Realitní makléřka Sandrine si vzala o 25 let staršího milionáře z Alp. Asi po roce zemřel a z majetku jí nezbylo nic

Realitní makléřka Sandrine si vzala o 25 let staršího milionáře z Alp. Asi po roce zemřel a z majetku jí nezbylo nic

Zdroj: Foto: Maeder, Herbert, 1930–2017 - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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