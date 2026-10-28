Tuhle věc nikdy nekrájejte na dřevěném prkénku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim prkénko páchne

V neděli dopoledne se v mnoha kuchyních naklepávají řízky k obědu. Často na tomtéž dřevěném prkénku, na kterém se o pár minut později krájí okurka do salátu nebo chléb k polévce. Prkénko se pak umyje, vypadá čistě, a přesto z něj za pár dní jde podivný zatuchlý pach.
Dřevo má v kuchyni své pevné místo. Potíže mu dělá jedna konkrétní surovina, kterou na něj lidé pokládají úplně automaticky.
Viníkem je syrové maso, hlavně drůbež
Mezi surovinami, které doma běžně porcujeme, představuje syrové maso největší nebezpečí, pokud jde o šíření bakterií. Šťáva, která z něj při krájení vytéká, ulpí na čepeli i na desce a s ní se zárodky dostanou ke všemu, co přijde na řadu po mase. Salmonely a kampylobaktery se k lidem nejčastěji dostávají z drůbeže, rizikové je ale i vepřové.
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Kuřecí stehna se pak důkladně propečou a teplo bakterie v nich zničí. Rajčata nebo okurky, které se nakrájí na stejném místě, ale už žádnou tepelnou úpravou neprojdou a jdou rovnou na talíř.
Proč dřevo začne zapáchat
Dřevěná deska se chová trochu jako velmi jemná houba. Drobnými póry do sebe nasaje trochu ze všeho, co se na ní zrovna krájí, a s tekutinou si do hloubky odnese i vůni. Kdo na ní jednou nasekal česnek, cítí ho z desky ještě při dalším vaření.
Po umytí zůstane voda i v hlubších vrstvách dřeva a ven se dostává jen pomalu. Prkénko, které po mytí leží naplocho na lince, proto zůstává vlhké dlouho a bakterie ze zbytků masové šťávy v něm mají šanci přežít. Zatuchlý pach, který se z desky po pár dnech začne linout, obvykle prozrazuje, že nestihla pořádně proschnout.
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Rozšířená představa, že plast je na maso vždycky hygieničtější, se ve výzkumech tak jednoznačně nepotvrdila. Na plastové desce časem vzniknou rýhy od nože a v nich se zbytky jídla i vlhkost drží nejdéle. Výsledky laboratorních pokusů se rozcházejí. V jedněch vyšlo hůř dřevo, v dalších dopadly oba materiály nastejno a občas se nejvíc bakterií našlo právě na starém poškrábaném plastu.
Americké ministerstvo zemědělství na syrové maso připouští dřevo i neporézní materiály, jako je plast nebo sklo. Upozorňuje ovšem, že neporézní povrch se čistí snáz než dřevo. Plast a sklo navíc můžete dát do myčky, kdežto lepené dřevěné prkénko by se v ní mohlo rozlepit a popraskat.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Dřevo Plast Povrch porézní, šťávy i vůně se vsakují pod povrch neporézní Co se časem objeví zatuchlý pach, když deska po mytí pořádně neproschne rýhy od nože, ve kterých se nejdéle drží zbytky jídla i vlhkost Myčka lepené prkénko by se v ní mohlo rozlepit a popraskat ano Jak vrátit prkénku svěží vůni Přečtěte si také: Za socialismu stál 1 480 Kčs a měla ho na lince každá hospodyně. Dnes je z něj sběratelská rarita
Základem je umýt prkénko hned po krájení horkou vodou se saponátem a kartáčkem, který vyčistí i rýhy. Dlouhé máčení ve dřezu dřevu škodí. Vodu ze dřeva hned setřete a prkénko opřete svisle o zeď, aby proschlo z obou stran.
Rychlé osušení a proschnutí ve svislé poloze brání tomu, aby dřevěné prkénko začalo zapáchat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na zažraný pach pomůže hrubá kuchyňská sůl nebo jedlá soda. Postupujte takto:
Povrch jimi posypte. Přejeďte ho půlkou citronu nebo pokapejte octem. Nechte chvíli působit. Opláchněte. Přečtěte si také: Ani sůl, ani rýže. Vlhká cukřenka se už nikdy nezatuhne, když do ní přidáte 1 věc
Po krájení syrového masa se k důkladnější dezinfekci hodí tříprocentní peroxid vodíku. Nechte ho na povrchu pár minut působit a potom prkénko opláchněte čistou vodou. Ocet sice část bakterií z povrchu odstraní, odborníci z Univerzity v Maine ho ale radí brát spíš jako pomocníka při čištění.
Čas od času dřevu prospěje tenká vrstva včelího vosku nebo oleje určeného na dřevěné kuchyňské náčiní. Ucpe drobné póry, takže voda ani vůně se do desky nedostanou tak snadno. Obyčejný olivový nebo slunečnicový olej se na to hodí méně, protože na dřevě může časem zežluknout.
Jedno prkénko na všechno se nevyplácí
Doma to často vypadá tak, že jedna osvědčená deska slouží úplně na všechno, od syrového kuřete až po rohlík ke svačině. Hygienická stanice hlavního města Prahy přitom doporučuje mít na syrové maso jiná prkénka a nože než na porcování hotových jídel.
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Nejjednodušším řešením jsou dvě desky. I zmínění odborníci z Univerzity v Maine doporučují dřevo hlavně na zeleninu, ovoce a pečivo, protože po syrovém mase se hůř dezinfikuje. Na syrové kuře, vepřové nebo ryby se hodí prkénko, které snese myčku. Dřevěné pak zůstane chlebu, sýru, ovoci a zelenině a nebude tolik nasávat pachy masa. Kdo chce krájet maso i nadále na dřevě, ať si pro ně vyhradí samostatný kus a nepoužívá ho na nic jiného.
Když je jakékoli prkénko plné hlubokých zářezů, které už nelze pořádně vyčistit, je čas ho vyměnit za nové.
Zdroje: https://extension.umaine.edu/publications/?p=33734, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39237-kuchynska-prkenka-bakterie, https://zeptejsevedce.cz/dotazy-a-odpovedi/jsou-plastova-kuchynska-prkenka-hygienictejsi-nez-drevena/, https://www.hygpraha.cz/salmoneloza-a-moznosti-jeji-prevence/, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/cutting-boards, https://www.ceskestavby.cz/clanky/vybrat-si-spravne-prkenko-na-krajeni-do-kuchyne-je-kumst-28661.html, https://energozrouti.cz/clanek/tahle-kuchynska-prkenka-jsou-semenistem-nebezpecnych-bakterii-existuje-bezpecnejsi-a-levnejsi-varianta, https://energozrouti.cz/clanek/kutil-radi-zasle-drevene-prkenko-s-oderem-nemusite-vyhodit-staci-na-nej-pouzit-ingredienci-kterou-mate-v-kuchyni