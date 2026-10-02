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Koleje odstranili, přímou cestu přerušili. Jak Václavák přišel o tramvaje

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Dennívýzva
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Od Můstku pod sochu svatého Václava se jezdilo až do prosince 1980. Rekonstrukce posledních let provozu ukazuje zastávky, měnící se linky i rozdíl mezi tramvají a metrem.
Koleje středem Václavského náměstí, chodci a zaparkovaná vozidla před Národním muzeem.

Koleje středem Václavského náměstí, chodci a zaparkovaná vozidla před Národním muzeem.

Zdroj: Jirka Dl / Wikimedia / CC BY 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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