Sparta prohrála na ledě Kladna 5:1

Za Spartu nastoupil poprvé po výměně za forvarda Kryštofa Hrabíka útočník Martin Procházka.
Sparta začala náporem, ale Brízgala odolával a naopak největší šanci měl z ojedinělého výpadu Rytířů Mendel. Převahu hostů přerušilo Chlapíkovo vyloučení. Pražané se při něm ubránili, ale při trestu Nika Seppäläho už inkasovali. V čase 9:17 po Kubíkově přihrávce překonal Kořenáře Hlava a oslavil svou premiérovou branku v sezoně, před kterou se vrátil do Kladna z Litvínova.
Pražané se neprosadili při Klímově pobytu na trestné lavici a naopak v oslabení mohl zvýšit z úniku kapitán Rytířů Forman, který trefil horní tyčku. Při Hrabíkově vyloučení pálil nebezpečně z levého kruhu Blümel, Brízgala pak zlikvidoval i Krejčíkovu šanci.
Ve 24. minutě Kladno získalo dvoubrankový náskok. Jandusovu střelu vyrazil sparťanský gólman k Ojamäkimu, od jehož nohy se puk odrazil k Vigneaultovi, který jej ze vzduchu poslal za Kořenáře. V šestém duelu v ročníku oslavil premiérovou trefu.
Brízgala čelil dalšímu náporu Sparty během trestu Kempného, při kterém měl největší možnost Špaček. V čase 32:44 se opět radovali Rytíři. Audette po Vigneaultově přihrávce zamířil přesně z pozice mezi kruhy.
Sparta se tlačila za snížením, ale dvě šance měl na druhé straně Vigneault. Ve 47. minutě už se hosté dočkali branky naděje. Daníček našel na pravém kruhu Blümela, jenž zamířil k protější tyči.
V polovině závěrečné části však při Pavlákově trestu proměnil pas Konečného Ojamäki a vrátil Kladnu tříbrankový náskok. Přesně za minutu pečetil výsledek tečí Tomkova pokusu Přikryl. Rytíři ještě odolali při Pietronirově vyloučení.
Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 10. Hlava (Adam Kubík, F. Přikryl), 24. Vigneault (Ojamäki, M. Jandus), 33. Audette (Vigneault, Ojamäki), 50. Ojamäki (Konečný), 51. F. Přikryl (T. Tomek, Hlava) - 47. Blümel (Daníček). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, Konečný, Adam Kubík - Hlava, F. Přikryl, K. Hrabík - Ryšavý, M. Marcel, M. Forman - Lisler. Trenér: R. Rulík.
Sparta: Kořenář - Krejčík, Mašín, Pavlák, M. Seppälä, N. Seppälä, Tomov, Sirota - Chlapík, M. Špaček, Řepík - Blümel, Shore, Daníček - Sekáč, Hradec, P. Kousal - J. Pospíšil, O. Najman, M. Procházka - Vesalainen. Trenér: P. Augusta.