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Mléko z lednice jako domácí lékárna: večerní lázeň se sodou na 15 minut má zatočit i s plísní na nohou

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Mléko má doma skoro každý a většina lidí si s ním spojí hlavně vápník. Nutriční specialistka mu přisuzuje vliv na svaly, kosti i hmotnost, domácí recepty ho posílají dokonce na kůži a nohy. Některým z těch receptů ale chybí údaje, bez kterých se podle nich dá jen těžko postupovat.
Mléko z lednice jako domácí lékárna: večerní lázeň se sodou na 15 minut má zatočit i s plísní na nohou

Mléko z lednice jako domácí lékárna: večerní lázeň se sodou na 15 minut má zatočit i s plísní na nohou

Zdroj: Foto: Bestalex - licence CC0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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