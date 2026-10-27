Trpišovský a Horváth jsou příbuzní. Prozradil je děda, který cvičil psy, a stehna, na která se špatně shánějí kalhoty

Pavel Horváth má na Radiožurnálu pořad Desítka Pavla Horvátha a Jindřicha Trpišovského do něj dostal jako hosta. Ještě předtím si promluvil s mámou. Řekl jí, koho bude mít ve vysílání, a chtěl od ní detail z rodinné historie, kterým by celou věc potvrdil. Ve studiu pak vyšlo najevo, že dědové obou mužů byli bratranci, takže trenér Slavie a někdejší opora Plzně jsou vzdálení příbuzní.
Stačila jediná otázka na dědu a Horváth měl jasno
Horváth se zeptal přímo: „Věnoval se tvůj děda cvičení psů?“ Trpišovský bez zaváhání přikývl a moderátor okamžitě uzavřel, že je rozhodnuto. Hostovi s úsměvem oznámil, že mu už nemá kam utéct, protože je v podstatě kus jeho rodiny a on zase kus té Trpišovského.
Jako genealogický důkaz je jeden koníček jednoho předka tenký. Váhu mu dává hlavně to, že Horváth odpověď znal od mámy dřív, než otázku položil.
Horváth v dědově zálibě hned našel i vysvětlení Trpišovského kariéry. Podle něj má vnuk cvičitele psů k trénování nejblíž, jak to jen jde. Trpišovský tu souvislost nepřijal tak ochotně a zapochyboval, jestli mezi cvičením psů a vedením fotbalového týmu vůbec nějaká spojitost je.
Kvůli čemu chtěl Trpišovský ve studiu vytáhnout metr
Pro trenéra Slavie nebyla zpráva o příbuzenství úplně nová. Když byl malý a chodil s otcem na Horváthovy zápasy, táta mu prý opakoval, že na hřišti běhá jeho bratranec. Trpišovský tomu nevěřil, protože na Horváthovi žádnou podobnost s sebou neviděl.
Dnes ji nachází jinde. Navrhl, že by si s Horváthem mohli přeměřit stehna, protože takové, jaké mají oni dva, prý jen tak někdo nemá. Kdo by v měření vyhrál, si netroufl odhadnout, gen se podle něj ale nezapře.
Horváth na to navázal tím, že mu stehna dělají potíže s konfekcí. Kupuje kalhoty velikosti 36 s délkou 32 a většinou je stejně musí zkracovat, protože přes zadek a stehna se k menší velikosti nedostane. Trpišovský to v obchodě řeší po svém: rovnou hlásí, že chce největší velikost, jakou mají přes stehna.
Dva roky byli soupeři. K hádce mezi střídačkami nedošlo ani jednou
Příbuzní stáli i proti sobě. Horváth dva roky dělal v Plzni asistenta Michalu Bílkovi, zatímco Trpišovský vedl Slavii. Devětačtyřicetiletý Horváth atmosféru těch zápasů popsal jako „slušně řečeno elektrizující“. Dodal, že Trpišovský se drží zpátky a slovní přestřelky mezi lavičkami nepřišly.
Trpišovský to potvrdil. Nevybavuje si, že by se v lize s kýmkoli chytil, a s Horváthem už vůbec ne. Bývalého záložníka bere jako ikonu, na kterou se díval v televizi, a k celé té generaci hráčů má úctu jako k modlám. Při zápase se soustředí sám na sebe, protože v emocích se dělají chyby a těm se chce vyhnout.
Rozhovor vyšel v době, kdy Slavie prohrála další zápas Evropské ligy, tentokrát 0:1 na hřišti Frankfurtu.