Hrál za Flamengo i Fluminense, s míčem si přitom nevěděl rady. Carlos Kaiser takhle vydržel v profi fotbale 24 let

Vlastním jménem se jmenoval Carlos Henrique Raposo, ve fotbalovém prostředí ho ale všichni znali jako Carlose Kaisera. V jeho životopisu stojí jména, za která by se nemusel stydět ani reprezentant: Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco. Kromě brazilských velkoklubů se dostal i do kádru francouzského Ajaccia. Jako profesionální fotbalista přitom nikdy nepředvedl to, co se od fotbalisty čeká především.
Kdo Kaisera dostal do šaten slavných brazilských klubů
Začínal ve favele v Riu de Janeiru a od mládí chtěl žít líp, než žilo jeho okolí. Manuální práce ho nelákala, peníze proto sháněl jinak. Živil se jako gigolo a pro mafiánské bosy zařizoval večírky.
Na těchto večírcích potkával profesionální fotbalisty a díky výřečnosti, vypočítavosti a charismatu se s nimi rychle sblížil. Z nových přátel se stali jeho doporučovatelé a jejich slovo mu otevíralo dveře do klubů, kam by se jinak nedostal. Jeden z nich, slavný útočník brazilské reprezentace Bebeto, na něj vzpomínal takhle: „Jeho chování a projev byly skvělé. Jakmile jste ho nechali promluvit, odzbrojil vás svým šarmem.“
Bebeto nebyl jediný, koho Kaiser okouzlil. Při shánění dalších angažmá mu pomáhali i Zico, Carlos Alberto a Romário.
Tři týdny o samotě, pak jedno zranění za druhým
Kaiser svou motivaci nikdy neskrýval. „Nehrál jsem prostě proto, že jsem nechtěl. Chtěl jsem se bavit a profesionál ve mně nebyl ani kousek,“ řekl. Šlo mu o to být mezi hráči a žít jejich život. Pokud po něm zaměstnavatel chtěl hraní, byl to podle Kaisera problém zaměstnavatele. Odbyl to jednou větou: „Ani Ježíš se nezavděčil všem, tak proč bych měl já?“
Postup měl pokaždé stejný. Hned po příchodu do nového klubu si vyžádal tři týdny individuální přípravy. Když uběhly, začal hlásit jedno zranění za druhým. Na hřiště se tak nedostal, výplatu přitom bral na úrovni ostatních hvězd a nikdo nezjistil, že fotbal hrát neumí.
Podle podkladů, ze kterých jeho příběh vychází, mu pomáhal typický brazilský chaos a doba bez internetu. Klub, který podepíše hráče na doporučení jeho kamaráda a pak ho tři týdny nechá trénovat mimo dohled, si ale velkou část podvodu připravil sám.
Jediná šance zahrát si v Bangu skončila Kaiserovou červenou kartou
V klubu Bangu Atlético Clube nakonec trpělivost s věčně zraněným hráčem došla a trenérský štáb ho chtěl konečně vidět v zápase. Kaiser se tedy začal rozcvičovat. Sám později přiznal, že věděl, jak by to dopadlo: „Kdybych nastoupil, byl by to můj konec.“
Východisko mu nabídli fanoušci soupeře, kteří na něj při rozcvičce začali pokřikovat. Kaiser přeskočil plot, pustil se s nimi do rvačky a dostal červenou kartu. Hrát už nemohl.
Devět klubů za 24 let. Kolik minut na hřišti za tu dobu nasbíral?
Za celou kariéru Kaiser prošel devíti týmy, v každém tedy vydržel v průměru necelé tři roky. Na hráče, který místo zápasů předváděl zranění, je to překvapivě dlouhá doba.
Odpověď na otázku z titulku sekce jeho příběh nedává. Počet odehraných zápasů ani výši platu nikdo neuvádí. Nejslavnější scény, včetně rvačky s fanoušky v Bangu, známe z jeho vlastního vyprávění a od kamarádů, kterým se do klubů sám vetřel. Z jejich výpovědí se dá poskládat, jak podvod fungoval. Jak velký skutečně byl, se z nich spočítat nedá.
Kaiserův život zpracoval dokumentární film s anglickým názvem Kaiser: The Greatest Footballer to Never Play Football. Bývalému „fotbalistovi“ je dnes jednašedesát let.