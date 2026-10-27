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Hrál za Flamengo i Fluminense, s míčem si přitom nevěděl rady. Carlos Kaiser takhle vydržel v profi fotbale 24 let

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O Brazilcích se traduje, že kopnout do míče umí snad každý. Muž, kterému se přezdívalo Kaiser, to nedokázal, a stejně pobíral peníze jako hvězdy, se kterými sdílel šatnu. Kariéru mu postavily známosti, výmluvy a jedna rvačka ve správnou chvíli.
Hrál za Flamengo i Fluminense, s míčem si přitom nevěděl rady. Carlos Kaiser takhle vydržel v profi fotbale 24 let

Hrál za Flamengo i Fluminense, s míčem si přitom nevěděl rady. Carlos Kaiser takhle vydržel v profi fotbale 24 let

Zdroj: Foto: Josian Pastor - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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