Šafářové hacknul e-mail a psal jí výhrůžky. Muže s igelitkou pak z pražského turnaje vyvedla ochranka

Šafářová o celé věci mluvila v pořadu Advantage na stanici Canal+ Sport. Bývalá tenistka, která s Barborou Strýcovou vybojovala olympijský bronz v Riu a s českým týmem pětkrát vyhrála Fed Cup, toho muže sama nazvala fanouškem. Hned ale dodala, že celé to bylo strašně podivné.
Sprosté zprávy odcházely lidem přímo z její e-mailové schránky
Jak se k jejímu e-mailu dostal, Šafářová neví. Podle jejích slov se mu účet „nějak“ podařilo nabourat a pak z něj rozesílal zprávy dalším lidem. Byly sprosté, což tenistka v rozhovoru označila za samozřejmost.
Tím to neskončilo. Muž jí podle ní neustále psal „nějaký hrůzy“ a v některých zprávách jí i vyhrožoval.
Z obou věcí je vážnější ten nabouraný e-mail. Výhrůžky mířily na ni, kdežto sprosté zprávy dostávali jiní lidé z účtu, který nesl její jméno, a ona sama dodnes neví, jakou cestou se k němu útočník dostal.
Proč Šafářová muže, který ji obtěžoval, nikdy neviděla na vlastní oči
Když se v Praze hrál turnaj, muž se tam objevil a začal se na tenistku vyptávat. Nenarazil přímo na ni, ale na její sestru. Ta ho Šafářové později popsala jako hrozně podivného pána s igelitkou, který působil nevlídně i vzhledově. Ochranka ho z areálu vyvedla. Šafářová v rozhovoru upřesnila, že šlo o Čecha.
Po tomhle zásahu podle ní obtěžování utichlo. Sama ho tedy nikdy nepotkala, celou zkušenost ale označila za docela nepříjemnou.
Z vyprávění nevyplývá, kdy přesně se to stalo, ani jestli případ řešila policie. Šafářová popsala jen to, co dělal muž, a jak se ho zbavila ochranka.
Brněnská rodačka se vyšplhala až na pátou příčku světového žebříčku
Dnes sedmatřicetiletá Šafářová začínala s tenisem v Brně. Ve dvouhře se dostala na páté místo světového žebříčku a na okruhu WTA vyhrála sedm turnajů. Jejím největším singlovým výsledkem je finále French Open, ve Wimbledonu se probojovala do semifinále.
Ještě silnější stopu zanechala ve čtyřhře. Grandslamový titul ze singlu nemá, v deblu jich posbírala hned pět a k tomu přidala i vítězství na Turnaji mistryň.
Konec kariéry přišel v roce 2019 s těhotenstvím, letos hrála znovu
Profesionální tenis opustila v roce 2019 kvůli těhotenství. Letos se ke sportu na čas vrátila a na pražském turnaji nastoupila do čtyřhry.
Od roku 2018 žije s bývalým hokejistou Tomášem Plekancem, který letos působil jako jeden z asistentů trenéra Radima Rulíka při triumfu na mistrovství světa v Praze. Před třemi lety se vzali a úředně se tenistka jmenuje Plekanec Šafářová. Mají spolu dvě děti.