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Skandál v NBA nabírá nový rozměr. Malik Beasley se chystá přiznat vinu v kauze zmanipulovaných statistik

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Bývalý basketbalista NBA Malik Beasley se podle svého advokáta chystá změnit dosavadní postoj k federálním obviněním v rozsáhlé sázkařské kauze. Americká prokuratura tvrdí, že v dresu Milwaukee Bucks během sezony 2023/24 záměrně ovlivňoval počet svých bodů a doskoků, aby lidé zapojení do schématu mohli vydělávat na sázkách. Přiznání viny má u soudu zaznít 9. prosince. Zatím ale nepadl rozsudek a není veřejně upřesněno, ke kterým bodům obžaloby se Beasley přizná.
Skandál v NBA nabírá nový rozměr. Malik Beasley se chystá přiznat vinu v kauze zmanipulovaných statistik

Skandál v NBA nabírá nový rozměr. Malik Beasley se chystá přiznat vinu v kauze zmanipulovaných statistik

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 23:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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