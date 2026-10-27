Skandál v NBA nabírá nový rozměr. Malik Beasley se chystá přiznat vinu v kauze zmanipulovaných statistik

Fanoušek NBA vidí hráče, který ve třetí čtvrtině nevystřelí z dobré pozice nebo nechá doskok spoluhráči. Obyčejná herní situace, jakých jsou během večera desítky. Právě v takových drobných rozhodnutích ale podle amerických vyšetřovatelů mohl spočívat mechanismus sázkařského podvodu, do něhož měl být zapojen někdejší hráč Milwaukee Bucks Malik Beasley.
Případ nyní nabírá zásadní obrat. Beasleyho advokát Steve Haney v úterý oznámil americkým médiím, že jeho klient hodlá 9. prosince u federálního soudu v Brooklynu přiznat vinu. Dosud se proti červnové obžalobě hájil tím, že je nevinný. Stále ale platí, že oznámený záměr není totéž co již učiněné soudní přiznání ani pravomocný rozsudek.
Sázkaři nepotřebovali, aby Milwaukee prohrálo
Klíčem k celé kauze nebyly podle obžaloby výsledky zápasů Bucks. Šlo o takzvané hráčské sázky, při nichž se tipuje, zda konkrétní basketbalista dosáhne předem stanoveného počtu bodů, doskoků nebo jiných statistických hodnot.
Prokuratura tvrdí, že Beasley ještě před vybranými zápasy poskytoval informace o tom, zda hodlá v určitých statistických kategoriích podat výkon nad nebo pod sázkovou hranicí. Jeho údajní spolupracovníci pak mohli uzavírat sázky se znalostí záměru, který běžní sázející neměli šanci znát.
Vyšetřovatelé popsali nejméně čtyři utkání Milwaukee z ročníku 2023/24. Například před zápasem s Clevelandem 26. ledna 2024 měl Beasley podle obžaloby oznámit, že nebude dosahovat obvyklých hodnot v doskocích. Před utkáním s Charlotte 27. února měl údajně plánovat méně bodů, ale naopak více doskoků. A před zápasem s Los Angeles Clippers 10. března měli lidé zapojení do schématu počítat s vyšším počtem jeho doskoků.
Právě to dělá případ tak závažným. Hráč nemusí rozhodnout celý zápas ani se na první pohled dopustit nápadné chyby. Pokud má možnost vědomě ovlivňovat vlastní statistiky a někdo jiný na tuto informaci sází, přestává být běžný zápas pro všechny účastníky férovou soutěží.
V pozadí měly být milionové dluhy
Podle červnové obžaloby fungoval jako prostředník bývalý basketbalista NBA Ed Davis, který s Beasleym dříve působil v Minnesotě. Vyšetřovatelé jej popisují jako člověka, přes kterého se informace od hráče dostávaly k dalším členům údajné skupiny.
Prokuratura také tvrdí, že Beasley během kariéry prodělal na hazardních hrách miliony dolarů. Za spolupráci se sázejícími pak měl podle vyšetřovatelů získávat protihodnotu mimo jiné tím, že se mu snižovaly nebo odpouštěly dluhy vůči Davisovi. Ten se k obviněním dosud nepřiznal a vinu odmítá.
Celková hodnota sázek, které federální úřady ve spojení s údajně ovlivněnými výkony popsaly, dosahovala podle prokuratury stovek tisíc dolarů. To ovšem neznamená, že celá tato částka představovala čistý zisk obviněných.
Z hráče s milionovými výdělky obžalovaný
Beasley odehrál v NBA devět sezon, postupně vystřídal Denver, Minnesotu, Utah, Los Angeles Lakers, Milwaukee a Detroit. Za kariéru podle agenturních informací vydělal na hráčských kontraktech téměř 60 milionů dolarů. Poslední sezonu 2024/25 strávil v Detroitu, kde se zařadil mezi výrazné střelce přicházející z lavičky. Od té doby v NBA nenastoupil.
V červnu 2026 byl spolu s dalšími pěti lidmi obžalován mimo jiné z úplatkářství ve sportovních soutěžích, spiknutí za účelem podvodu a praní peněz. Původně všechna obvinění odmítal. Nyní právník oznámil změnu postoje, stále však není veřejně jasné, jak přesně bude jeho prosincové přiznání formulováno a jaké budou podmínky případné dohody s prokuraturou.
Otázka, kterou bude NBA řešit i po soudním verdiktu
Beasleyho případ je nepříjemný především tím, jak malá může být hranice mezi normálním basketbalovým rozhodnutím a údajným podvodem. Počet doskoků nebo bodů se mění při každé akci. Pokud ale hráč předem slíbí, že tuto statistiku cíleně ovlivní, stává se z detailu, který fanoušci běžně ani nesledují, nástroj k ovládání sázkového trhu.
Právě proto je prosincové jednání důležité. Ukáže, k čemu se Beasley skutečně přizná a jakou část příběhu popsaného obžalobou bude možné pokládat za soudně doloženou. Pro důvěru v NBA však už samotné zveřejnění podrobností představuje vážnou otázku: jak rozeznat poctivý výkon od situace, ve které může o jediné statistické položce rozhodovat cizí sázkový tiket?
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Reports: Malik Beasley to plead guilty in federal betting case [2], U.S. Department of Justice – Obžaloba v kauze manipulace hráčských statistik NBA, 29. června 2026 [3], Associated Press – Beasley jedná o dohodě v sázkařské kauze [4], ABC News – Oznámení o zamýšlené změně přiznání u soudu [5].