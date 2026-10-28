Ani ocet, ani soda. Zažloutlá trouba bude zase bílá díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Na internetu se k čištění trouby nejčastěji radí jedlá soda s octem. Jednodušší pomocník přitom stojí ve spíži snad v každé kuchyni a většina lidí ho bere do ruky jen při vaření. Řeč je o obyčejné kuchyňské soli. Zázrak od ní čekat nelze, s trochou trpělivosti ale dokáže vnitřek trouby viditelně projasnit a ušetří vám spoustu drhnutí.
Odkud se bere žlutý povlak na stěnách
Z každého mastného nebo šťavnatého jídla odletují během pečení drobné kapičky, které se usazují po celém vnitřku trouby od dna až po strop. Při každém dalším zapnutí se znovu zahřejí, ztmavnou a postupně ztvrdnou do tenké lesklé vrstvy, která na smaltu drží mnohem pevněji než čerstvá skvrna. Odtud pochází nažloutlý až nahnědlý nádech, který trouba po čase získá.
Čím je vrstva starší, tím hůř se odstraňuje. Na nános, který se zapékal celé roky, nemusí stačit žádný domácí prostředek. V takovém případě pomůže opakované čištění nebo speciální odmašťovač. U trouby, kterou čas od času vyčistíte, si ale se solí poradíte.
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Postup zvládne opravdu každý:
Vyjměte z trouby plechy a rošty, setřete větší kusy připáleného jídla a kaluže tuku a dno rovnoměrně posypte hrubozrnnou solí. Zapněte horní i spodní ohřev na vysokou teplotu a nechte troubu zhruba půl hodiny pracovat, dokud sůl nezhnědne. Změna barvy je nejlepší znamení, že do sebe krystalky natáhly mastnotu. Vychladlou troubu vymeťte smetáčkem nebo vysajte vysavačem. Vnitřek vytřete hadříkem namočeným v teplé vodě s kapkou prostředku na nádobí a otřete dosucha.
Při žáru se stará mastnota přepaluje a kouří, a může se dokonce vznítit. Během čištění proto větrejte nebo zapněte digestoř a troubu nenechávejte bez dozoru. Kdyby se z ní začalo silně kouřit, vypněte ji.
Proč to funguje? Sůl tuk vysušuje a nasává, a protože má drobná zrnka, pomáhá uvolnit i to, co na povrchu ulpělo. Nečistota se pak dá setřít s mnohem menší námahou.
Přečtěte si také: Kdo má na půdě tenhle hrnec na zelí, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 1 200 Kč Hrubá sůl při vysoké teplotě vysuší a nasaje starou mastnotu. Vychladlou troubu pak stačí vymést a vytřít vlhkým hadříkem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Když po vymetení zůstane tmavé místo
Občas se v rohu nebo u dvířek drží tmavší skvrna, která nechce povolit. Na ni si připravte v misce hustou kaši ze soli a malého množství teplé vody. Kdo má po ruce citron, může vodu nahradit jeho šťávou. Kaši naneste přímo na skvrnu a nechte ji v klidu působit, mezitím třeba umyjte plechy.
Potom místo jemně přejeďte navlhčenou houbičkou a zbytky smyjte čistou vodou. Pokud skvrna napoprvé nezmizí úplně, postup zopakujte a na houbičku přitom zbytečně netlačte.
Kde sůl raději nepoužívejte
I u tak obyčejného pomocníka se vyplatí opatrnost. Výrobci trub v návodech varují před drsnými houbičkami a abrazivními prostředky, protože umějí poškodit smalt i sklo dvířek. Sůl proto po stěnách nedrhněte silou a zbytky stírejte měkkým vlhkým hadříkem. Na sklo dvířek sůl nepatří. Výrobci u něj nedoporučují žádné drhnutí, protože poškrábané sklo může dokonce prasknout, a k čištění stačí měkký hadřík s teplou vodou a kapkou prostředku na nádobí.
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Pozor dejte také u trub s katalytickými stěnami. Katalytické panely mají pórovitý povrch, který mastnotu při vyšších teplotách rozkládá sám, a obvykle se jen otírají vlhkým hadříkem. Než do takové trouby cokoliv nasypete, nahlédněte do návodu.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Část trouby Jak se solí zacházet Proč Smaltované stěny Nedrhnout silou, zbytky stírat měkkým vlhkým hadříkem Výrobci u smaltu varují před drsnými houbičkami a abrazivy Sklo dvířek Sůl nedávat vůbec Výrobci u skla nedoporučují drhnutí, poškrábané sklo může prasknout Katalytické stěny Před použitím nahlédnout do návodu, obvykle se jen otírají vlhkým hadříkem Pórovitý povrch rozkládá mastnotu při vyšších teplotách sám Čerstvá skvrna zmizí nejsnáz
Nejméně práce dá ta, která ještě nestihla zaschnout. Jakmile po vytažení pekáče uvidíte na dně louži, nečekejte, až trouba vychladne. Teplé místo zasypte solí tak, aby louži celou zakryla. Krystalky tekutinu pohltí dřív, než se stihne do smaltu zapéct, a po vychladnutí nasáklou sůl stačí setřít navlhčeným hadříkem.
Přečtěte si také: Ani sůl, ani rýže. Vlhká cukřenka se už nikdy nezatuhne, když do ní přidáte 1 věc Louži tuku po vytažení pekáče stačí hned zasypat solí, která ji pohltí dřív, než se do smaltu zapeče. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Stejný trik se hodí i na mastné plechy, které po pečení zůstaly na lince. Kdo takhle ošetří každou menší skvrnu hned, tomu se tvrdá žlutá vrstva nemá kdy vytvořit. Velký úklid trouby pak přijde na řadu jen občas a se solí na dně dá mnohem méně práce.
Zdroje: https://www.testado.cz/jak-vycistit-troubu/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-vycistit-troubu, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/618782/sul-umi-zazraky-v-domacnosti-zkuste-tyhle-triky-a-budete-zirat-co-dokaze.html, https://www.newstalkzb.co.nz/lifestyle/what-is-the-best-way-to-clean-your-oven-there-isn-t-one-according-to-the-experts, https://partners.gorenje.com/fts/htmlNavodila/901217cs.html, https://www.homesandgardens.com/solved/salt-on-oven-trays-before-cleaning, https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/nejlepsi-postupy-pro-cisteni-pripalene-trouby, https://energozrouti.cz/clanek/obycejna-sul-dokaze-vycistit-troubu-behem-peti-minut-staci-ji-spravne-pouzit