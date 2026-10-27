Retro kokosky ze zbylých bílků: Osvědčený recept na drobné cukroví s vůní kokosu a zlatavým povrchem

Kokos poznám v bytě rychle. Jakmile se z trouby začne ozývat ta sladká vůně, v kuchyni se obvykle někdo zastaví, i kdyby jen „náhodou“ šel kolem. Kokosky peču hlavně tehdy, když mi po jiném vaření zůstanou bílky a nechce se mi je nechávat v lednici napospas. Dneska to byly špagety Carbonara, moje stálice, jenže na ně padnou žloutky a bílky zbydou. Na kokosky toho přitom moc netřeba: kokos, cukr, bílky a špetka soli. Za chvíli je na plechu cukroví, které má zvenku lehce křupavý povrch a uvnitř zůstává pěkně vláčné.
Na
kokoskách mám ráda, že si nehrají na velkou cukrařinu. Žádné máslové krémy, žádné těsto čekající půl dne v lednici. Podstatné je dobře vyšlehat bílky a pak je v troubě nepřetáhnout. Tam se rozhoduje skoro všechno. Povedená kokoska drží tvar, jen lehce chytne barvu a po rozlomení není suchá jako piliny. Takové u nás z talíře mizí bez dlouhého přemlouvání.
Můj tip zní: Cukrářský sáček udělá hezčí a pravidelnější kousky, to je jasné. Ale když se vám ho nechce hledat nebo mýt, vezměte dvě lžičky. Hromádky budou každá trochu jiná, možná trochu křivé, jenže u domácího cukroví mi to vůbec nevadí. Spíš naopak. Recept na domácí a vláčné kokosky
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 20 minut Počet porcí: přibližně 18 až 22 kokosek Celkový čas: zhruba 35 minut Ingredience pro přípravu 4 ks vaječných bílků 150 g cukru krupice 300 g strouhaného kokosu 1 špetka soli Postup přípravy tradičních retro kokosek
1. Troubu předehřejte na
180 °C, ideálně na horkovzduch. Plech vyložte pečicím papírem. Kokosky se díky tomu nepřilepí a po upečení je sundáte bez zbytečného dolování.
2. Do opravdu čisté mísy dejte
bílky a přisypte špetku soli. Šlehejte, dokud nevznikne pevný sníh. Mísa musí být suchá a bez mastnoty, na tohle jsou bílky dost háklivé.
3. K hotovému sněhu začněte po částech přidávat
cukr. Nespěchejte s tím. Šlehejte dál, až bude hmota lesklá, hustší a bude držet tvar. Když cukr nasypete najednou, sníh může ztratit objem.
4. Pak vezměte vařečku nebo stěrku a zlehka vmíchejte
strouhaný kokos. Nemusí se míchat dlouho, stačí, aby se všechno spojilo. Hmota má být hustá a tvárná, ne řídká.
5. Na plech dělejte malé hromádky dvěma lžičkami nebo cukrářským sáčkem. Nechte mezi nimi trochu rozestupy. Kokosky se sice neroztečou jako sušenky, ale v troubě ještě trochu povolí a pracují.
Foto: Cooky.cz, Na plech ukládejte ve větší vzdálenosti od sebe, v troubě ještě kokosky pracují.
6. Plech dejte do trouby a pečte asi
20 minut. Všímejte si hlavně barvy. Jakmile kokosky začnou zlehka zlátnout, bývají hotové. Každá trouba peče trochu po svém, takže poslední minuty raději kontrolujte.
7. Upečené kokosky nechte pár minut na plechu. Horké jsou křehké a snadno se rozpadnou, zvlášť když se s nimi člověk začne hned hýbat. Teprve potom je přesuňte na mřížku nebo na talíř.
8. Podávejte je vychladlé, třeba ke
kávě nebo čaji. Když nějaké zbydou, uložte je do vzduchotěsné nádoby. Několik dní vydrží a struktura zůstane příjemná. Rady a tipy hospodyňky Na jemnější kokosky použijte jemně strouhaný kokos. Hrubší kokos jim dá výraznější strukturu a výsledek bude působit víc rustikálně. Když je hmota moc řídká, přisypte po lžících trochu kokosu. Velikost bílků v tom hraje větší roli, než se na první pohled zdá. Slavnostnější verzi uděláte jednoduše: vychladlé kokosky namočte zespodu do rozpuštěné čokolády. Do základní směsi můžete přidat kapku vanilkového nebo mandlového extraktu, případně maličkou špetku skořice. Tenhle recept dobře připomíná, že dlouhý seznam surovin není nutný. Směs drží pohromadě díky vyšlehanému sníh z bílků a kokos jí dodá objem i strukturu. Mouka ani tuk tu potřeba nejsou. Když se bílky vyšlehají pořádně a cukr se do nich dobře zapracuje, hmota drží sama.
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