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Retro kokosky ze zbylých bílků: Osvědčený recept na drobné cukroví s vůní kokosu a zlatavým povrchem

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Vůně kokosu patří u nás doma k těm, které spolehlivě přilákají rodinu do kuchyně ještě dřív, než vytáhnu plech z trouby. Tyto domácí kokosky dělám hlavně tehdy, když mi z jiného pečení zůstanou bílky a nechci je nechat ladem. Stačí kokos, cukr, bílky a špetka soli, a za chvíli je na stole cukroví, které je zvenku jemně křupavé a uvnitř příjemně vláčné.
Obrázek hotových kokosek k receptu na Kokosky

Obrázek hotových kokosek k receptu na Kokosky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Retro klasika: domácí kokosky z několika surovin chutnají skvěle a pomohou zužitkovat zbylé bílky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 23:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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