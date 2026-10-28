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Salát z brambor a vajec na teplé bagetě spojuje jemnou náplň s příjemně křupavým pečivem

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Dennívýzva
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Jednou po Velikonocích se mi doma sešlo víc uvařených vajec, než jsme zvládli sníst jen tak s chlebem a solí. Právě tehdy u nás vznikl tenhle salát z vařených vajec a brambor – sytý, jednoduchý a hotový z pár obyčejných surovin, které mívám běžně po ruce. Díky nakládaným okurkám a troše tatarky není suchý a s čerstvou bagetou z něj bývá rychlá večeře i pohoštění pro návštěvu.
Obrázek rozpínání baletek k receptu na Vajíčkový salát

Obrázek rozpínání baletek k receptu na Vajíčkový salát

Zdroj: Zdroj: Gold Rival, Recept na Salát z vařených vajec a brambor na rozpečené bagetce vám bude chutnat a budete ho chtít udělat znovu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 02:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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