Salát z brambor a vajec na teplé bagetě spojuje jemnou náplň s příjemně křupavým pečivem

Jednou po Velikonocích nám doma zůstala hromádka vařených vajec. Na chleba se solí už na ně nikdo moc neměl chuť, tak z toho nakonec vznikl tenhle salát z vajec a brambor. Je sytý, nenáročný a stojí na surovinách, které bývají v lednici nebo ve spíži celkem běžně. Díky a několika lžícím nakládaným okurkám tatarky nepůsobí suše a s rozpečenou bagetou se z něj stane večeře, případně rychlé pohoštění, když někdo nečekaně zazvoní.
Líbí se mi na něm, že se nemusí držet úplně na gram. Když mám
kyselejší okurky, dám jich o kousek míň. Když má salát jíst i někdo, komu vadí cibule, uberu ji nebo část spařím. Brambory vařené ve slupce jsou tu přitom docela důležité. Salát zjemní, zasytí a všechno trochu spojí dohromady. Nejlepší je, když si aspoň krátce odpočine v lednici. Ne dlouho, stačí chvíle. Chutě se uklidní a výsledek je znatelně lepší.
Můj tip: Chcete-li salát jemnější, jednu cibuli přelijte horkou vodou a druhou nechte syrovou. Zůstane mu chuť i lehký říz, ale nebude tak ostrý. Recept na chutný salát z vařených vajec a brambor
Nejčastěji ho chystám jako
rychlou studenou večeři. Bez potíží ale zapadne i na stůl s chlebíčky, pomazánkami a dalšími drobnostmi. S bagetou mizí dost rychle.
Doba přípravy: 25 minut Doba chlazení: 20 až 30 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat 5 ks vajec natvrdo 5 ks středních brambor 2 ks menších cibulí 3 lžíce tatarské omáčky 2 ks nakládaných okurek sůl podle chuti pepř podle chuti 1 ks bagety k podávání Postup přípravy domácího salátu z vařených vajec a brambor
1. Brambory pořádně omyjte a uvařte je ve slupce doměkka. Slijte je, nechte trochu zchladnout, oloupejte a odložte stranou. Nejlépe se krájí, když jsou
vychladlé, ale ještě ne úplně studené z lednice.
Zdroj: Gold Rival, Brambory nakrájejte ještě vlažné.
2.
Vejce natvrdo oloupejte a nakrájejte na menší kousky. Nemusí být jeden jako druhý. U podobného salátu je nepravidelnost spíš výhoda než chyba.
3.
Brambory pokrájejte na kostky, případně část z nich jen lehce pomačkejte vidličkou. Salát se pak lépe spojí a nebude působit suchým dojmem.
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4.
Cibuli oloupejte a nasekejte opravdu nadrobno. Nakládané okurky nakrájejte na malé kostičky, aby se objevily v každém soustu, ale nepřetlačily chuť vajec.
5. Do větší mísy dejte
vejce, brambory, cibuli a okurky. Přidejte 3 lžíce tatarky, osolte, opepřete a opatrně promíchejte. Pokud je salát moc hustý, pomůže lžička láku z okurek. Je to obyčejný trik, ale funguje.
6. Salát ochutnejte a podle potřeby upravte
sůl, pepř nebo kyselost. Někdo do podobných salátů dává i trochu hořčice. U téhle verze ji většinou nedávám, protože tatarka a okurky chuťově stačí.
7. Mísu zakryjte a hotový salát dejte alespoň na
20 až 30 minut do lednice. Za tu dobu se chutě trochu propojí a cibule ztratí část své ostrosti.
8.
Bagetu krájejte až těsně před podáváním. Salát podávejte vychlazený, samotný nebo namazaný na pečivu. V lednici vydrží asi 1 den, nejlepší ale bývá v den přípravy. Zdroj: Gold Rival, Recept na Salát z vařených vajec a brambor na rozpečené bagetce vám bude chutnat a budete ho chtít udělat znovu Rady a proč v tomhle salátu fungují právě brambory Zbylá vejce z koledy se na tenhle salát hodí opravdu výborně. Brambory nevařte tak dlouho, aby se rozpadaly. Salát by byl mazlavý a ztratil by pěknou strukturu. Jemnější chuti dosáhnete tak, že část tatarky nahradíte majonézou. Na slavnostnější stůl dejte salát na plátky bagety a navrch přidejte kolečko okurky.
U vajíčkového salátu se občas vede debata, jestli do něj brambory patří. U nás ano, bez dlouhého přemýšlení.
Vařené brambory tu nejsou jen levná výplň. Zjemní chuť, nasají část zálivky a salát díky nim nepůsobí tak těžce. Když se to s nimi nepřežene, vejce zůstanou hlavní surovinou, jen mají lepší oporu.
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Zdroj a fotky: Se souhlasem
Gold Rival
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