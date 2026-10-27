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Arsenal zažil pohárovou ostudu. Vyřadil ho čtvrtoligista, mladík dostal červenou a rozhodly penalty

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Arsenal skončil v osmifinále anglického Ligového poháru způsobem, který si jeho fanoušci budou dlouho pamatovat. Na stadionu čtvrtoligového Fleetwood Town remizoval 1:1 a v penaltovém rozstřelu prohrál 3:5. Domácí přitom během zápasu čelili náporu favorita, šestnáctiletý Max Dowman byl v závěru vyloučen a utkání navíc na několik minut přerušil dron nad hřištěm. Fleetwood postoupil do čtvrtfinále a zapsal jeden z největších úspěchů své klubové historie.
Arsenal zažil pohárovou ostudu. Vyřadil ho čtvrtoligista, mladík dostal červenou a rozhodly penalty

Arsenal zažil pohárovou ostudu. Vyřadil ho čtvrtoligista, mladík dostal červenou a rozhodly penalty

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 23:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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