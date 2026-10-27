Arsenal zažil pohárovou ostudu. Vyřadil ho čtvrtoligista, mladík dostal červenou a rozhodly penalty

Arsenal přijel do Fleetwoodu jako jasný favorit. Londýnský klub měl za sebou sedm vítězství z úvodních osmi ligových zápasů, zatímco domácí hráli ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži a pohybovali se ve spodní polovině její tabulky. V úterý večer se však fotbalová hierarchie převrátila. Po remíze 1:1 zvládl Fleetwood všech pět pokutových kopů a vyřadil slavného soupeře z Ligového poháru.
Výsledek 5:3 na penalty už nic nemohlo zvrátit. Brankář Jay Lynch chytil pokus Bruna Guimarãese a Conor Haughey proměnil rozhodující střelu. Pro Fleetwood to znamenalo postup do čtvrtfinále, pro Arsenal další připomínku, že v poháru občas nestačí ani výrazně kvalitnější kádr a velká převaha na míči.
Nečekaný gól přišel po chybě obrany
Mikel Arteta dal příležitost několika mladým hráčům, přesto v útoku nastoupili i Kai Havertz a Viktor Gyökeres. Jenže první výrazný zásah do skóre přišel z opačné strany. Ve 21. minutě se Aaron Loupalo-Bi prosadil přes obránce Marliho Salmona a překonal brankáře Illana Mesliera. Fleetwood vedl 1:0.
Arsenal držel míč a tlačil se před domácí branku, jenže v první půli mu chyběla přesnost v zakončení. Arteta proto o přestávce sáhl po zkušenějších hráčích, mimo jiné nasadil Martina Ødegaarda a Bena Whitea. Krátce po návratu na trávník přišlo vyrovnání. Ceadach O'Neill, který si odbyl debut v seniorském týmu, poslal míč do pokutového území a Gyökeres ve 50. minutě srovnal na 1:1.
Zdálo se, že favorizovaný Arsenal teď už zápas otočí. Jenže domácí obrana odolávala, Lynch vytáhl několik důležitých zákroků a londýnskému týmu postupně docházela trpělivost.
Šestnáctiletý Dowman neudržel nervy
Pět minut před koncem základní hrací doby se situace Arsenalu ještě zkomplikovala. Šestnáctiletý Max Dowman po tvrdém souboji s Harrisonem Nealem reagoval kopnutím do soupeře a rozhodčí ho vyloučil. Arsenal tak dohrával v deseti.
Ani v oslabení nepřestal útočit. Ben White mohl rozhodnout v závěru, jenže Lynch jeho pokus zastavil. Brankář Fleetwoodu později zneškodnil také nebezpečné zakončení Ødegaarda. Čtvrtoligista tak dokázal dotáhnout utkání až k penaltám.
První tři exekutoři Arsenalu byli úspěšní. Stejně si ale vedli domácí a rozhodující zlom přišel ve čtvrté sérii. Lynch vychytal Guimarãese, zatímco Fleetwood nezaváhal ani napopáté. Haugheyho trefa rozpoutala na stadionu oslavy, na které se ve Fleetwoodu jen tak nezapomene.
Zápas přerušil dron. A hrálo se na Highbury
Pohárová senzace měla i dva zvláštní kulisy. Už po necelých dvou minutách rozhodčí Michael Salisbury přerušil utkání kvůli neautorizovanému dronu nad stadionem. Hra stála více než osm minut a pořadatelé s policií museli situaci vyřešit, než se mohlo pokračovat.
Ještě výmluvnější je samotné místo zápasu. Fleetwood hraje na stadionu Highbury, tedy na hřišti se stejným jménem, jaké nesl legendární někdejší domov Arsenalu. Tentokrát však název Highbury vyvolá příjemné vzpomínky především u fanoušků čtvrtoligového mužstva.
Pro Artetu výsledek znamená vyřazení z jedné z pohárových soutěží a nepříjemnou otázku před dalšími náročnými zápasy: kolik změn v sestavě si může Arsenal dovolit, aniž by ztratil schopnost takové zápasy kontrolovat? Fleetwood žádné podobné starosti nemá. V úterý mu stačilo odolat favoritovi, zachovat chladnou hlavu při penaltách a proměnit večer, v němž se od něj čekal především statečný odpor, v historický postup.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Fourth-tier Fleetwood stun Arsenal in League Cup shootout [2], The Independent – Fleetwood vs Arsenal, průběh osmifinále Carabao Cupu [3], TNT Sports – Přerušení zápasu dronem nad Highbury [4], The42 – Penaltový rozstřel a historický postup Fleetwoodu [5].