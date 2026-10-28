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Test znalostí cen ze socialistické hospody: Mnohé z 10 otázek potrápí i starší ročníky

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Smažený řízek za 9,90 Kčs, okurkový salát za 1,50 Kčs a nejdražší biftek s vejcem za 13 Kčs. Jídelní lístek z roku 1974 dnes vypadá skoro jako vtip, ale tehdy to byl naprosto vážný dokument řízený státem. Vzpomínáte si, kolik co stálo?
Fotografie ke klasické smažence

Fotografie ke klasické smažence

Zdroj: Foto: Se souhlasem Vaření s Jančou, Smaženky nejsou jen nouzovka z bufetu: Křupavá retro klasika z chleba a sýra, která zasytí líp, než čekáte
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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