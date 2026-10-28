Test znalostí cen ze socialistické hospody: Mnohé z 10 otázek potrápí i starší ročníky

Smažený řízek za 9,90 Kčs, okurkový salát za 1,50 Kčs a nejdražší biftek s vejcem za 13 Kčs. Jídelní lístek z roku 1974 dnes vypadá skoro jako vtip, ale tehdy to byl naprosto vážný dokument řízený státem. Vzpomínáte si, kolik co stálo?
Pohostinství v Československu se řadilo do čtyř cenových skupin. Nebyla to jen kolonka v předpisech, podle níž se poznalo, kolik má stát oběd nebo pivo. Cenová skupina určovala typ podniku, šíři nabídky, úroveň obsluhy, vybavení na stolech a někdy i tak obyčejnou věc, jestli host dostal vytištěný jídelní lístek, nebo četl nabídku z tabule u dveří. Restaurace první cenové skupiny a vesnická hospoda u silnice tak patřily do stejného systému. U stolu to ale často vypadalo úplně jinak.
Pevné ceny, dotované potraviny a fenomén UHO
Ceny v socialistickém Československu měly plnit hlavně sociální roli. Základní jídlo mělo být dostupné skoro každému, bez ohledu na profesi nebo výši výplaty. Potraviny i hotová jídla proto podléhaly pevným cenám a stát je výrazně dotoval. V praxi to znamenalo, že polévka, párek s chlebem nebo polední menu v hospodě stály méně, než by odpovídalo skutečným nákladům.
Pevné ceny ovšem měly i odvrácenou stránku. Dotovaný systém narážel na výpadky v zásobování a na prostou skutečnost, že některé suroviny zkrátka nebyly vždy k dostání. Případně dorazily, ale v jiném množství, než se čekalo. Kuchaři v závodních jídelnách i v běžných hospodách pak vařili hlavně z toho, co zrovna přišlo. I odtud se vzala pověstná jednotvárnost omáček, lidově shrnovaná pod zkratku UHO.
Na jídelním lístku z roku 1974 patřil k nejdražším položkám biftek s vejcem za 13 Kčs. Smažený řízek stál 9,90 Kčs, guláš 6,10 Kčs. V roce 1986 už se některé ceny posunuly, například smažený sýr se prodával za 8,50 Kčs. Základní poměr ale zůstával podobný. Maso bylo pro hosta pořád relativně dostupné, přílohy a saláty vycházely ještě levněji.
Hospoda jako kulturní instituce, ne jen místo k jídlu
Hospoda v socialistickém pojetí nebyla jen místem, kde se vydal oběd a natočilo pivo. Stát s ní počítal také jako s prostorem společenského života. Lidé se tam měli potkávat, odpočívat, někde se hrálo, jinde tančilo a leckde se nad vínem sedělo mnohem déle, než vyžadovala samotná večeře. Vedle obyčejných výčepů proto fungovaly restaurace s hudbou, vinárny s lepší obsluhou i bufety, kam se chodilo rychle něco sníst a zase odejít.
Závodní jídelny tvořily trochu samostatný svět. Patřily k podnikům a závodům, měly vlastní režim a jejich jídelníčky se často vracely v dobře známých sestavách. Vedle masa s omáčkou se pravidelně objevovala sladká jídla: buchtičky s krémem, nudle s mákem, rýžový nákyp nebo krupicová kaše.
Některé tehdejší ceny se dají odhadnout poměrně snadno. Jiné překvapí i lidi, kteří si hospody a jídelny sedmdesátých a osmdesátých let ještě sami pamatují. Tak kolik byste tipovali vy?
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz vycházející z veřejně dostupných informací z webů Top recepty, Refresher, TN.cz