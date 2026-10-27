Prášky na odvodnění berou tělu draslík. Petržel ho má dost, čaj na oteklé nohy se z ní louhuje nejvýš 7 minut

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Prášky na odvodnění berou tělu draslík. Petržel ho má dost, čaj na oteklé nohy se z ní louhuje nejvýš 7 minutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na oteklé nohy po dlouhém dni doporučuje lidové léčitelství šálek čaje z obyčejné petrželky. Recept je jednoduchý a hodí se jen na část otoků, u některých musí rozhodnout lékař.
Prášky na odvodnění berou tělu draslík. Petržel ho má dost, čaj na oteklé nohy se z ní louhuje nejvýš 7 minutZdroj: Foto: David Eickhoff from Hawaiʻi, USA - licence CC BY 2.0
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 27.10.2026 19:54
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Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.Všechny články tohoto autora →
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