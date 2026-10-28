Test znalostí ostravštiny: Slova, která jinde člověk neuslyší, mohou zaskočit i místní rodáky

Test znalostí ostravštiny: Slova, která jinde člověk neuslyší, mohou zaskočit i místní rodákyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OstravaZdroj: Foto: MMO – Magistrát města Ostravy / Creative Commons / Public Domain
Článek byl publikován 28.10.2026 03:25
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