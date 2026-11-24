Neziskové, dobrovolnické a církevní organizace nejsou zbytečným doplňkem sociálního systému. Tvoří jemnou síť pomoci, která drží společnost pohromadě. Když jim ubývají peníze, neubývá jen pomoci – ukazuje se i to, co si myslíme o lidech, kteří ji potřebují.
Jedním z pilířů civilizované společnosti je to, že si lidé mezi sebou pomáhají. Nevyčíslitelnou hodnotu nemají peníze vydávané na nutné sociální a kulturní projekty, ale služba a práce těch, kteří věří, že pomoc potřebným není hanba ani vyhazování peněz oknem. Pomáhající, neziskové, dobrovolnické a církevní organizace nejsou nějakým zbytečným doplňkem sociálního systému. Vytváří jemnou síť pomoci různého druhu, která pomáhá udržet a budovat lidské souručenství a náš společný domov. Křesťané by měli ukazovat, že péče o druhé je základní součástí Božího plánu spásy.
V civilizovaných a kulturních zemích napříč světem a bez ohledu na vyznání obyvatel existuje jedno velmi důležité pojítko, a tím je dobrovolnictví. Ochota lidí udělat něco pro svoji komunitu bez ohledu na výdělek, pozornost okolí nebo pochvalu. Ať už máme o křesťanství a církvích jakékoliv představy, byl bych vděčný, kdybychom si uvědomili, že dobrovolná služba určitému společenství je jedním z pilířů toho, čím církev je a má být. Věc je však ještě hlubší.
Služba v DNA Božího plánu
V DNA Božího plánu spásy je zakotveno dobrovolné rozhodnutí Boha Otce a jeho Syna, na němž stojí proměna světa a jeho dějin. V Markově evangeliu čteme (10,45):
„Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ Člověk křesťanské víry dostal přímo od Ježíše návod, jak na to. Janovo evangelium (13,14–15) říká: „Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.“
Když se v podobenství o chudých a potřebných, hladových a nahých ukazuje, že někteří lidé se jich ujmou a pomohou, zatímco druzí od nich jdou štítivě pryč, říká k tomu Ježíš slova, která nelze překroutit a vykládat po svém:
„Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40) V Prvním Petrově listu (4,10) je to pak řečeno úplně jasně: „Navzájem si pomáhejte podle (míry Božích) darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti.“ Stěží ocenitelná práce
A teď zpět do reality všedních dní. Žádný stát nemůže fungovat jako zaopatřovací ústav. Velikost národa se však odvíjí i od toho, jak se stát chová k těm, kteří například z důvodu nemoci, hendikepu či věku potřebují pomoc, protože si sami už pomoci nedokážou a nemohli by žít jako rovnoprávní občané své země. A nejde jen o stát jako Česko, v němž se – ostatně jako i v jiných zemích – rozplyne část státních prostředků v korupci a v projektech, které s kvalitou života obyvatel příliš nesouvisí. Jde o dobrovolnické, neziskové, církevní a mnohé další společnosti, jejichž členové odvádějí pro blaho konkrétních lidí jen stěží ocenitelnou práci. Starají se o bezprizorní děti, mládež, seniory, lidi v nouzi. Poskytují odbornou právní a sociální pomoc těm, kteří se dostali do neřešitelných problémů. Starají se o kondici svých komunit, čtvrti, ulice, vesnice, pamětihodností a okolní přírody. Jejich služba má mimo jiné také preventivní charakter.
Část své práce dělají zadarmo a nad rámec pracovní doby. Na řadu věcí však potřebují v reálném světě finanční prostředky. Určitý díl získají od sponzorů, pominout však nelze ani státní podporu a příspěvky na projekty, které mají nezanedbatelný vliv na konkrétní lidské osudy. Úbytek státních peněz pro neziskové a dobrovolnické skupiny neznamená pouze to, že nutné pomoci bude méně. Ukazuje to i na mnohem hlubší problém – na to, co si myslíme o lidech, kteří určitý druh pomoci potřebují, a proč se duchovní kondice malého či velkého společenství či přímo národa odvozuje také od toho, jak se lidé chovají k sobě navzájem v hraničních situacích.
Síť, v níž uvízla srdce
Vydaná pomoc nejsou peníze vyhozené oknem. Spolu s nimi se totiž vydává i naděje, milosrdenství, čas, energie a láska těch, kteří velkou část své služby dělají zadarmo. Žít v zemi, která ponechává své občany na pospas, je těžké. Řekněme to, prosím, nahlas: ti, kteří rozdávají podle určitého klíče státní peníze, nejsou spasiteli. Jsme právoplatnými členy evropského civilizačního společenství, Evropy, která se nejpozději ve 20. století rozhodla, že nebude fungovat na přírodním principu „urvi si, co můžeš, a zařiď se, jak chceš“. Jemná síť sociální pomoci, budovaná po desetiletí, to není jen nějaký „projekt“. V té síti dobrovolně uvízly srdce a naděje mnoha lidí, kteří nepomáhají proto, že by z toho něco měli, ale proto, že pomoc člověka člověku je pilířem společnosti jako takové.
Pozvedněme své hlasy, svá občanská práva, své svobody, a přičiňme se ve svém okolí i v politice, na kterou máme vliv svým volebním hlasem, aby se státní pomoc neziskovým a dobrovolnickým organizacím nekrátila, spíše naopak. Každý z nás bez výjimky potřebuje nějakou pomoc. Kdo říká, že ne, obvykle jí potřebuje nejvíc.