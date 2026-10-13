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Ve Fátimě se mělo před desetitisíci svědky roztančit Slunce. Co se 13. října 1917 skutečně stalo?

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Tisíce lidí v říjnu 1917 dorazily na deštěm promočené pole u portugalské Fátimy. Tři děti totiž tvrdily, že právě toho dne nastane mimořádné znamení. Někteří přítomní pak popisovali Slunce, které měnilo barvy, rotovalo či se zdánlivě přibližovalo k Zemi. Jiné výpovědi takový zážitek nepotvrzují. Co lze doložit a kde začíná víra?
Ve Fátimě se mělo před desetitisíci svědky roztančit Slunce. Co se 13. října 1917 skutečně stalo?

Ve Fátimě se mělo před desetitisíci svědky roztančit Slunce. Co se 13. října 1917 skutečně stalo?

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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