Pudinkové rohlíčky máčené v čokoládě si zamilujete pro jejich křehkost i vanilkovou chuť i vůni

Pudinkové rohlíčky jsou díky pudinkovému prášku křehké a po namočení půlky rohlíčku v čokoládě chutnají přesně jako cukroví našich babiček. Těsto je hotové během chvilky, žádné vykrajování, žádné zbytečné zdržování. Díky pudinkovému prášku navíc rohlíčky hezky voní a u nás se do nich pouštíme klidně hned, jak vychladnou. Když ale vydrží den nebo dva v dóze, bývají ještě lepší, trochu zvláční.
Tenhle recept mám ráda hlavně proto, že se na něj dá spolehnout. Není v něm nic navíc, žádné složité postupy. Stačí
hladká mouka, máslo, žloutek a sáček , tedy suroviny, které člověk většinou najde doma i bez velkého plánování. Když je těsto moc tuhé, pomůže trocha mléka. Dělám to tak taky. A ještě jedna praktická věc z kuchyně: při pečení v pudinku silikonové formě ji nevymazávám. Funguje to a člověk si ušetří práci. Recept na křehké pudinkové rohlíčky máčené v čokoládě
Doba přípravy: asi 20 minut Doba pečení: 12-14 minut Teplota trouby: 180 °C Počet kusů: podle velikosti asi 25-35 rohlíčků Ingredience pro přípravu 150 g hladké mouky 50 g moučkového cukru 130 g másla 1 ks žloutku 1 sáček pudinkového prášku podle chuti 1 sáček vanilkového cukru 1-2 lžíce mléka podle potřeby 100-150 g čokolády na máčení 1 lžička másla nebo kokosového tuku do polevy, volitelně Postup přípravy lahodných pudinkových rohlíčků
1. Do mísy prosejte
hladkou mouku. Přisypte moučkový cukr, vanilkový cukr a celý sáček pudinkového prášku. Suchou směs krátce promíchejte, aby se pudink neroznesl v těstě jen na jednom místě.
2. Přidejte
máslo nakrájené na menší kousky a jeden žloutek. Těsto začněte zpracovávat rukama nebo vařečkou, podle toho, co vám vyhovuje. Když se drolí a nechce držet pohromadě, přilijte 1 lžíci mléka. Druhou dejte až tehdy, pokud je opravdu potřeba.
3. Vypracujte
hladké těsto. Mělo by držet pohromadě, ale nelepit se na ruce. Zbytečně dlouho ho nemačkejte a nepřehánějte to s hnětením, křehkosti by to nepomohlo. Těsto můžete dát na chvíli do lednice, u téhle menší dávky to ale často není nutné.
4. Z těsta odebírejte malé kousky a tvarujte
rohlíčky. Kdo má silikonovou formu, může těsto jednoduše natlačit do ní. Formu předem nevymazávám, rohlíčky z ní po upečení jdou dobře ven.
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5. Rohlíčky vyskládejte na plech s pečicím papírem, případně připravenou formu položte na mřížku. Pečte v troubě vyhřáté na
180 °C zhruba 12 až 14 minut. Trouby se umí chovat každá trochu jinak, takže sledujte hlavně okraje. Jak začnou jen lehce zlátnout, vytáhněte je.
6. Po upečení nechte rohlíčky pár minut stát. Teprve pak je opatrně přesuňte na mřížku. Hned po vytažení jsou opravdu křehké a lámou se snadno, tady se spěch moc nevyplácí.
Foto: Cooky.cz, Upečené rohlíčky nechte chvíli stát než je vyklopíte.
7.
Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni nebo opatrně v mikrovlnce po krátkých intervalech. Pokud chcete polevu hladší, vmíchejte lžičku másla nebo trochu kokosového tuku. Rohlíčky namáčejte z jedné strany, případně do poloviny. Záleží jen na tom, jak moc čokoládové je chcete mít.
8. Namáčené kousky pokládejte na pečicí papír a nechte
čokoládu ztuhnout. Na stůl je dávejte až vychladlé. Jíst se dají hned, o tom žádná, ale po krátkém odležení v uzavřené dóze bývají měkčí a voňavější. Foto: Cooky.cz, Namočené rohlíčky pokládejte na pečící papír nebo mřížku než čokoláda ztuhne. Ještě pár drobností, které se u rohlíčků hodí vědět Pro jemnější chuť se hodí vanilkový pudink. Kakaový udělá rohlíčky chuťově výraznější. Když se těsto rozpadá, přilévejte mléko pomalu a po malých dávkách. Opravdu stačí málo. Před máčením v čokoládě nechte rohlíčky úplně vychladnout. Teplé se lámou mnohem snáz. V uzavřené dóze vydrží několik dní. U nás jsou nejlepší zhruba po dni, pokud se toho dožijí.
U takového cukroví hodně rozhoduje
poměr másla a mouky. Příliš tuhé těsto znamená sušší rohlíčky. Když se naopak přidá moc mléka, těsto hůř drží tvar a práce s ním je protivná. Nejlepší je řídit se rukama: těsto má být měkké, ale pořád pevné. Žádná velká věda.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková