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Pudinkové rohlíčky máčené v čokoládě si zamilujete pro jejich křehkost i vanilkovou chuť i vůni

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Když chci upéct něco drobného ke kávě nebo na svátky do krabice, často sáhnu právě po pudinkových rohlíčcích máčených v čokoládě. Těsto je krátké, bez složitého vykrajování, a díky pudinkovému prášku mají rohlíčky jemnou vůni i křehčí strukturu. U nás doma mizí ještě vlažné, ale po odležení bývají snad ještě lepší.
Obrázek k receptu na Pudinkové rohlíčky máčené v čokoládě si zamilujete pro jejich křehkost i nostalgickou chuť

Obrázek k receptu na Pudinkové rohlíčky máčené v čokoládě si zamilujete pro jejich křehkost i nostalgickou chuť

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Pudinkové rohlíčky máčené v čokoládě si zamilujete pro jejich křehkost i nostalgickou chuť
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 17:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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