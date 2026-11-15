Luxusní čokoládový dort s jemným mascarpone krémem

Když se u nás doma chystá malá rodinná oslava a já chci hostům dopřát opravdu
nezapomenutelný zážitek, moje volba velmi často padne na kombinaci hříšně dobrého a elegantní čokoládového dortu panna cotty . Čokoládový korpus v sobě ukrývá neuvěřitelnou vláčnost a v kombinaci s nadýchaným krémem z do skleniček tvoří královský dezert, kterému málokdo odolá. K tomu navíc připravuji jemnou vanilkovou panna cottu přelitou letním mascarpone jahodovým pyré, což na slavnostním stole vypadá naprosto skvostně každému vykouzlí úsměv na tváři.
Příprava obou dobrot sice vyžaduje chvilku času, ale
výsledek stojí za každou minutu strávenou v kuchyni. Sladkou a intenzivní čokoládovou chuť dortu totiž dokonale vybalancuje svěží ovocná tečka v podobě chlazených skleniček.
Můj tip zní: Do čokoládového těsta přidejte horkou vodu až na samotný závěr a rychle ji zašlehejte; horká tekutina totiž aktivuje kakao a zajistí, že korpus bude neuvěřitelně nadýchaný a vláčný. Recept na čokoládový dort s mascarpone krémem
Celkový čas přípravy a pečení: 80 minut Ingredience potřebné k přípravě Nadýchaný piškotový korpus 4 vejce 4 polévkové lžíce polohrubé mouky 4 polévkové lžíce cukru 1 špetka soli do bílků 1 špetka kypřicího prášku do pečiva (na špičku nože) Kakaový máslový krém 6 polévkových lžic vody (nebo silné kávy či ovocné šťávy) 3 polévkové lžíce cukru 3 čajové lžičky kakaa (při použití ovocné šťávy vynechte) 2 žloutky 250 g hodně změklého másla Dozdobení Postup při přípravě parádního čokoládového dortu
1. Oddělte bílky od žloutků do čistých mís a
bílky před šleháním mírně osolte.
2. Pomocí elektrického šlehače
vyšlehejte žloutky s pískovým cukrem do husté světlé pěny.
3. Z osolených bílků
ušlehejte pevný a lesklý sníh.
4. Do žloutkové pěny postupně na střídačku
přidávejte polohrubou mouku s práškem do pečiva a tuhý sníh z bílků, vše zlehka stěrkou promíchejte.
5. Formu na biskupský chlebíček vymažte tukem, vysypte moukou,
vlijte do ní připravené piškotové těsto a urovnejte povrch.
6. Troubu předehřejte na
160 stupňů, vložte formičku a pečte přibližně 25 až 30 minut do zlatavé barvy.
7. Upečený korpus vyndejte z trouby,
nechte ho zcela vychladnout a poté ho podélně rozřízněte na jednotlivé pláty.
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8. Pro přípravu krému v kastrůlku
uvedení do varu vodu, cukr a kakao a nechte chvilku vychladnout.
9. Teplou kakaovou směs
pomalu lijte a zašlehávejte do dvou žloutků, nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
10. V jiné mise
vyšlehejte hodně změklé máslo a po troškách do něj zašlehávejte připravený kakaový základ v hladký krém.
11. Nanesete vrstvu krému doprostřed korpusu,
přiklopte horním dílem a zbylým krémem potřete povrch i boky.
12. Pomocí lžičky vytvořte na povrchu krému
dekorativní vlnky a navrch rozprostřete čerstvé borůvky. Foto: Cooky.cz, výtečný dort Tipy redakce: Základní poměr na piškot: Pamatujte si staré pravidlo, že na jedno vejce vždy patří jedna polévková lžíce polohrubé mouky a jedna lžíce cukru. Ochucení krému podle chuti: Místo vody můžete do základu na krém použít silnou filtrovanou kávu nebo oblíbenou ovocnou šťávu pro jiný rozměr chuti. Zamrazení krému do zásoby: Pokud vám krém zbude, můžete ho bez obav zamrazit a vytáhnout až v případě dalšího pečení. Správná teplota másla: Máslo na krém i uvařený základ musí mít naprosto totožnou pokojovou teplotu, aby se krém během šlehání nesrazil. Skladování v chladu: Hotový piškotový dortík uložte do chladničky, kde krém nádherně zpevní a korpus se příjemně rozleží.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková