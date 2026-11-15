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Luxusní čokoládový dort s jemným mascarpone krémem

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Čokoládový dort s jemným mascarpone krémem připravíte podle receptu s postupem krok za krokem. Je to poctivý domácí dezert, který se hodí k nedělní kávě i na rodinnou oslavu.
Obrázek k receptu na čokodort a panna cotu

Obrázek k receptu na čokodort a panna cotu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na čokoládový dort a panna cotu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 00:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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