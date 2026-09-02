Jak zachránit okurky? Zázrak jménem jedlá soda

Když se člověk podívá na okurky nyní na konci léta, nejspíše se setká s rostlinami, které už nejsou v nejlepší kondici. Častokrát už jsou napadeny plísní, mnohdy ani neplodí. Je to škoda, jelikož okurky se řadí mezi rostliny, které by bez problémů mohly plodit kompletně celou sezonu. Je třeba jim ale pomoc. Musíme jim dodat ty správné látky, které okurky opět nastartují k růstu a plození. O jaké látky se jedná a jak je rostlinám dodat? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Dusík, draslík a fosfor v hlavních rolích
Okurky prostě a jednoduše potřebují některé základní prvky, aby se jim dokonale dařilo. Konkrétně se jedná o dusík, fosfor a draslík. Dusík se podílí na podpoře bujných listů a zelených částí okurek. Fosfor dokonale posílí kořenový systém rostliny a také tvorbu nových květů. Draslík je vynikajícím boosterem pro rozvoj plodů a podpoří celkovou vitalitu rostlin okurek.
Jedlá soda prodlouží sklizeň okurek
Možná se to nezdá, ale obyčejná jedlá soda dokáže doslova zázraky. Právě díky jedlé sodě budete moci sklízet okurky mnohem déle a jejich kvalita bude vynikající. Ideální je připravit si postřik, jehož základem je právě jedlá soda.
Jedlá soda: Foto Pixabay
Postřik na okurky z jedlé sody
Vytvoření postřiku z jedlé sody není nijak složité. Potřebovat budeme:
- 2 polévkové lžíce jedlé sody,
- 10 litrů vody,
- 50 g tuhého mýdla.
V první řadě si nastrouháme zhruba 50 gramů tuhého mýdla a smícháme s malým množstvím horké vody. Tento nově vzniklý mýdlový roztok pak smícháme se samotnou vodou a jedlou sodou. Všechno dokonale promícháme, ingredience se musí dokonale spojit. Stříkáme pak na listy okurek každých 10 dní.
Tip: Proč jsou okurky hořké? Zachránit je určitě lze.
Proč právě jedlá soda?
Je vynikající především jako prevence před plísněmi a houbovými infekcemi. Mimo jiné ochrání i před škůdci. V neposlední řadě ale okurkám dodá dostatečné množství živin, které pak pomohou v jejich plození až do pozdního podzimu.
Zdroje info: Autor, Meta
Okurky hadovky: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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