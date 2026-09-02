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Jak zachránit okurky? Zázrak jménem jedlá soda

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Když se člověk podívá na okurky nyní na konci léta, nejspíše se setká s rostlinami, které už nejsou v nejlepší kondici. Častokrát už jsou napadeny plísní, mnohdy ani neplodí. Je to škoda, jelikož okurky se řadí mezi rostliny, které by bez problémů mohly plodit kompletně celou sezonu. Je třeba jim ale pomoc. Musíme jim dodat ty správné látky, které okurky opět nastartují k růstu a plození. O jaké látky se jedná a jak je rostlinám dodat? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Pěstování okurek

Pěstování okurek

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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