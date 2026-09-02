Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Strčte punčochu do květináče: zatočí s nepříjemnými škůdci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Všimli jste si, že kolem květináčů pokojových rostlin poletují drobné černé mušky? Pak se jedná o tzv. smutnice. Domů jste si je přinesli nejspíše s novou rostlinou, která byla zasazena do substrátu horší kvality. Nezvaných hostů se efektivně zbavíte starým trikem našich babiček. Potřebovat k tomu budete pouze silonky.
Květináč

Květináč

Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Strom spadl ze sousedovy zahrady. Odpovídá za to automaticky soused?
Strom spadl ze sousedovy zahrady. Odpovídá za to automaticky soused?
Květiny na balkoně: které z nich se vyplatí zazimovat?
Květiny na balkoně: které z nich se vyplatí zazimovat?

Balkonové květiny vám dělaly radost celé léto. S koncem sezóny se s nimi ale nemusíte loučit, pokud víte,...

Zapomenutý zázrak ze záhonu. Tymián posílí imunitu a voňavý nápoj z něj vyčistí tělo od nebezpečných virů
Zapomenutý zázrak ze záhonu. Tymián posílí imunitu a voňavý nápoj z něj vyčistí tělo od nebezpečných virů

Zapomenutý zázrak ze záhonu. Tymián posílí imunitu a voňavý nápoj z něj vyčistí tělo od nebezpečných virů....

Cibule může vydržet celou zimu. Stačí ji správně usušit a uložit
Cibule může vydržet celou zimu. Stačí ji správně usušit a uložit

Jak a proč správně skladovat cibuli? Jde o to, že dobře uskladněná cibule může vydržet dlouhé měsíce, aniž...

Když strom roste křivě: můžete ho nějak narovnat sami?
Když strom roste křivě: můžete ho nějak narovnat sami?

Pořídili jste si stromek, který vám postupně začal růst křivě? Když to takhle půjde dál, může se vám stát,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.