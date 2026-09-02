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Zapomenutý zázrak ze záhonu. Tymián posílí imunitu a voňavý nápoj z něj vyčistí tělo od nebezpečných virů

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Zapomenutý zázrak ze záhonu. Tymián posílí imunitu a voňavý nápoj z něj vyčistí tělo od nebezpečných virů. V dnešní uspěchané době plné stresu spousta z nás tak trochu zapomíná na to nejdůležitější – na vyváženou a zdravou stravu, která je přitom základním pilířem bezstarostného života bez léků.
Tymián květ

Tymián květ

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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