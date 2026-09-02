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Strom spadl ze sousedovy zahrady. Odpovídá za to automaticky soused?

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Dennívýzva
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Silná bouřka vyvrátí strom ze sousední zahrady, který poškodí střechu, plot nebo zaparkované auto. Přestože je jasné, komu strom patřil, nemusí být stejně jednoduché určit, kdo zaplatí vzniklou škodu. Rozhoduje příčina pádu, stav stromu, péče jeho vlastníka i rozsah pojištění poškozeného majetku. Samotný fakt, že strom rostl u souseda, ještě neznamená, že soused musí automaticky uhradit všechny následky.
Spadený strom

Spadený strom

Zdroj: Kalkulátor.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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