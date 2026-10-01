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Jak sklízet a zpracovat rakytník

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Zářivé oranžové perly rakytníku koncem srpna a v průběhu září zdobí zahrady a parky. Na nejvyšších větvích si s chutí smlsnou ptáci, ale přístupnější plody můžeme využít my. Přichystejte si vitamínové bomby pro sychravé dny.
Jak sklízet a zpracovat rakytník

Jak sklízet a zpracovat rakytník

Zdroj: New Africa / Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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