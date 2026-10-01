Jak sklízet a zpracovat rakytník

Reklama
Jak sklízet a zpracovat rakytníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zářivé oranžové perly rakytníku koncem srpna a v průběhu září zdobí zahrady a parky. Na nejvyšších větvích si s chutí smlsnou ptáci, ale přístupnější plody můžeme využít my. Přichystejte si vitamínové bomby pro sychravé dny.
Jak sklízet a zpracovat rakytníkZdroj: New Africa / Shutterstock
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 01.10.2026 05:00
Reklama
Nasbírejte si před zimou poslední dary přírody
Dny se pomalu krátí a příroda nás vybízí k posledním procházkám barevnou krajinou. Po cestě si můžeme...
Jak zpracovat bezinky: Připravte si lahodný sirup nebo ovocný koláč
Bezinky můžeme sbírat na zahradách nebo při okrajích cest a lesů v průběhu září a října. Plody konzumujeme...
Třená bábovka – jednoduchá na přípravu, přesto okouzlí chuťové buňky
Třená bábovka z másla není na přípravu o nic složitější než klasická olejová bábovka. Jediné, co vás může...
Maková bábovka – co takhle chutný zdroj vápníku?
Mák je v dnešním moderním pečení trochu opomenutou přísadou, a přitom je to přímo česká superpotravina....
Bez FAJNTIPU by byl internet o něco chudší.Všechny články tohoto autora →
Metrový koláč ze starého receptáře: Bohatý na vrstvy, jemný uvnitř a efektní na řezu
Cooky.cz
dnes, 05:15
4 min
Kellner mě naučil dívat se za roh. Dnes na nebi vidím dva černé mraky, říká poradce Jiří Hák
HN.cz
dnes, 05:14
Parkování v Jihlavě XLIII.: U městského nádraží bude nové parkoviště pro 30 aut
Jihlavská Drbna
dnes, 05:05
1 min
Ani müsli, ani chleba. Češi po 60 objevili snídani z Turecka, po které vydrží sytí až do oběda
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:05
4 min
Kolik si ve Švédsku vydělá pekař za 7 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, zatočí se vám hlava
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:02
4 min
Reklama
U Jindřichovic na Sokolovsku upravují silničáři oblouk rizikové zatáčky
Karlovarská Drbna
dnes, 05:02
2 min
Kašlu na drahé pekárny. Upekla jsem koláče pro celou rodinu a vyšly mě na 105 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:01
4 min
Kdo vymazává formu na bábovku jen máslem, dělá chybu. Cukráři používají 1 jiný trik a bábovka se vyklopí vždycky celá
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:01
4 min
Při prvním chladu všichni stěhují květináče dovnitř. Většině rostlin tím ale ublíží víc než samotný mráz
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
5 min
EU tvrdě rozhodla: Od 18. února 2027 čeká všechny majitele mobilních telefonů zásadní změna
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
2 min
Reklama
Poznat zvíře podle obrázku nemusí být vždy snadné. Otestuje své znalosti v tomto kvízu
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
1 min
Obaly od uzenin obsahují plast i hliník v jedné vrstvě. Nelze je oddělit, a proto je žádná třídírna v Česku nezpracuje
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Pražská čtvrť si drží vesnický ráz 100 let po připojení k městu. Za anomálií stojí urbanistický detail z roku 1922, který jinde nefungoval
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Světlo vzdáleného kvasaru se chová podivně. Možná kvůli vlnové temné hmotě
cdr.cz
dnes, 05:00
5 min
Jak sklízet a zpracovat rakytník
FAJNTIP.cz
dnes, 05:00
1 min
Reklama
Září změní vzduch, zem i les. Váš pes to ví dřív než vy a jeho chování na procházce vám to prozradí jedním pohybem hlavy
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
5 min
Houbaři sbírají ryzce smrkové, ale málokdo ví, co přijde na toaletě
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Pět odpadků z kuchyně, které zkušení zahrádkáři nikdy nevyhazují. Smíchané dohromady nahradí i drahé hnojivo z obchodu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
4 min
Světla na zahradě vypadají hezky, ale kdo je nechá svítit, přijde o nejlepší zbraň proti slimákům
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
4 min
Rock for People odtajnil druhého headlinera, přijede americká skupina Faith No More
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:00
Reklama
FOTO: Centrum Brna po setmění ožije. Město zaplní světelné instalace
Brněnská Drbna
dnes, 05:00
1 min
Láska jako lék na krevní cukr. Vědci zjistili, co s tělem udělá obyčejný oběd v páru
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 04:59
Tichá hrozba přímo u dřezu. Tuhle věc používáte několikrát denně, přitom je plná bakterií
Žena.cz
dnes, 04:59
Samsung ukrývá v nastavení bluetooth funkci, která zabrání přerušování hudby. Ne každý ji zná, změní vám život
Mobify.cz
dnes, 04:54
3 min
Melatonin, glycin nebo bylinky? Nespavost trápí až 40 procent lidí. Neurolog radí, jak problém vyřešit
HN.cz
dnes, 04:53
Reklama
Takhle dnes vypadá těžba bitcoinu. Hluk, tisíce strojů a elektřina z vodní elektrárny
HN.cz
dnes, 04:49
Lipno je poloprázdné. Chybí v něm voda jako z téměř 50 tisíc olympijských bazénů
Budějcká Drbna
dnes, 04:44
2 min
Jižní Korea chystá v USA miliardové investice do jaderných zdrojů i datacentra
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 04:42
Opička a tatínek
i60.cz
dnes, 04:35
1 min
Obávanou lokalitou s nejvyšším možným dohledem je hlavní vlakové nádraží
Plzeňská Drbna
dnes, 04:35
2 min
Reklama
Prádlo položené přímo na radiátoru může znamenat zbytečné výdaje. Nevhodné sušení navíc škodí samotnému oblečení
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 04:33
2 min
Jan Urban: Češi, budeme se v případě konfliktu bránit, nebo dáme přednost tradici?
HlídacíPes.org
dnes, 04:30
4 min
Liberec je nejtransparentnějším městem v ČR, ukázal průzkum Transparentní Česko
Liberecká Drbna
dnes, 04:30
3 min
Kina v sedmdesátkách kolabovala. Ve čtvrtek ve 14:30 uvidíte na Nova Cinema ten největší souboj člověka s živlem
FAJNTIP.cz
dnes, 04:30
3 min
Kolik si vydělá kuchařka v domově pro seniory za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:29
4 min
Reklama
ZÁŘÍ 2026: První jízda novou lanovkou, nejdelší skluzavkou i Teslou bez řízení
Pražská Drbna
dnes, 04:26
2 min
Tahle 1 věc na kuchyňské lince je podle interiérových designérů největší chyba. Má ji 8 z 10 Čechů a kuchyň kvůli ní vypadá jak za socialismu
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:21
4 min
O hlavní roli pasáka družstevních krav byl boj. Proč nás Léto s kovbojem stále baví?
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 04:20
Příští kouč Sparty? Z cesty nesejde, jinakost vítá. A Denia z něj musí mít radost
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 04:19
Vitacitové řezy s tmavý korpusem, krémem a kiwi: Barevná poleva jim poutavý charakter a chuť je skvělá
Cooky.cz
dnes, 04:11
4 min
Reklama
Reklama
Srovnání prezidentů: Češi řekli, kdo byl nejlepší. Jedna volba může překvapit
Dospělé mimino, výměna rolí i neodbytný vyznavač hlubokého hrdla. Pětice žen líčí, jaké praktiky pro ně byly přes čáru
Co by na to řekli Američané? Zůna si nevěděl rady a odpískal zakázku za 25 miliard
Naprosto vědecký pohled na zcela lidskou potřebu: Proč prdíme – a co s tím má společného obyčejná chůze
V Česku jsou auta drahá, pojedu pro ně k sousedům. Spočítali jsme, jestli se to opravdu vyplatí
Reklama
Reklama