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Jak zpracovat bezinky: Připravte si lahodný sirup nebo ovocný koláč

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Bezinky můžeme sbírat na zahradách nebo při okrajích cest a lesů v průběhu září a října. Plody konzumujeme vždy až po tepelném zpracování, kdy příjemně zesládnou. Používáme je do všech chutných dobrot jako jsou koláče, džemy, ale i likéry.
Jak zpracovat bezinky: Připravte si lahodný sirup nebo ovocný koláč

Jak zpracovat bezinky: Připravte si lahodný sirup nebo ovocný koláč

Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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