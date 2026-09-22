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Třená bábovka – jednoduchá na přípravu, přesto okouzlí chuťové buňky

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Třená bábovka z másla není na přípravu o nic složitější než klasická olejová bábovka. Jediné, co vás může při její přípravě zdržet, je zapomenuté máslo v lednici. Tato třená bábovka vás potěší svou jednoduchou přípravou a výjimečnou chutí.
Třená bábovka – jednoduchá na přípravu, přesto okouzlí chuťové buňky

Třená bábovka – jednoduchá na přípravu, přesto okouzlí chuťové buňky

Zdroj: Viktor1 / Shutterstock
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