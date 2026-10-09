Jak skladovat brambory, když nemáte sklep? Použijte polystyren

Jak skladovat brambory, když nemáte sklep? Použijte polystyrenPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
BramboryZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 09.10.2026 14:00
Houbařská sezona aktuálně vrcholí a v mnoha oblastech nosí houbaři domů plné koše. Právě z toho důvodu není...
Zubní pasta na nůžky? Tenhle domácí trik je překvapivě užitečný, ale má jeden háček. Nůžky patří k...
Říjen bývá měsícem, kdy se zahrada postupně ukládá k zimnímu odpočinku. Což ale neznamená, že by v ní už...
Loni jste si koupili rozkvetlý vánoční kaktus, a letos se obsypal květy už v říjnu nebo v listopadu? Nic...
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →