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Jak skladovat brambory, když nemáte sklep? Použijte polystyren

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Dennívýzva
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Brambory na zimu skladuje většina z nás. Pokud k tomu máme vhodné prostory jako je dobře větraný sklep nebo garáž, není co řešit. V takových podmínkách nám hlízy vydrží klidně až do jara. Co dělat ovšem v případě, že bydlíte v bytě a prostory ke skladování jednoduše nemáte? Pamatujte také na to, že k uskladnění se hodí pouze polopozdní a pozdní odrůdy brambor, nikoliv rané a polorané.
Brambory

Brambory

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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