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Jak dál používat WhatsApp zdarma? Stačí vědět o jedné důležité změně

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Meta začala nabízet placený WhatsApp Plus a kolem aplikace se objevují další placené funkce. Kdo ale používá WhatsApp hlavně na zprávy, skupiny a hovory, nemusí platit nic. Základní aplikace zůstává zdarma.
Jak dál používat WhatsApp zdarma? Stačí vědět o jedné důležité změně

Jak dál používat WhatsApp zdarma? Stačí vědět o jedné důležité změně

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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