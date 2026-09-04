Kolik si vydělá barista v pražské kavárně za celý měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Vůně čerstvě namleté kávy, latte art a ranní shon u kávovaru v centru Prahy. Práce baristy vypadá zvenčí jako jedno z nejpříjemnějších řemesel, u kterého se dá ještě potkávat s lidmi. Jakmile ale přijde řeč na výplatu, čísla vyprávějí něco docela jiného než ta pohodová atmosféra u pákového stroje. A překvapení není v tom, že by barista bral majlant. Spíš naopak.
Gastronomie patří mezi nejhůř placené obory
Když statistici seřadí povolání podle výdělku, gastronomie skončí pravidelně u dna žebříčku. Podle dat Informačního systému o průměrném výdělku za rok 2025 se medián hrubé mzdy barmanů i číšníků drží kolem 24 000 korun měsíčně. To je jen kousek nad úplným spodkem tabulky, kde jsou pomocné práce v kuchyni. Barista spadá do stejné kategorie obsluhy a jeho základní mzda se od téhle úrovně obvykle moc neliší.
V Praze a ve specializovaných podnicích to bývá o něco lepší. Pracovní portály tady u baristů uvádějí průměry z inzerátů kolem 30 000 korun i výš, protože o zkušené lidi ke kávovaru je nouze a nabídky se mezi sebou přetahují. Inzerovaná čísla ale mívají k realitě na výplatní pásce kus cesty. Ukazují spíš horní hranici a nezřídka do nich spadají i pozice s provizí nebo bonusy, které s klasickou obsluhou u pultu nemají nic společného.
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Ještě donedávna měly jednotlivé profese takzvanou zaručenou mzdu, tedy spodní hranici výdělku odstupňovanou podle náročnosti práce. Novela z roku 2024 ji ale v soukromém sektoru zrušila. Obdobná ochrana v podobě zaručeného platu dnes zůstává už jen ve státní a veřejné sféře, takže na baristu v běžné kavárně se nevztahuje.
Pro zaměstnance soukromého podniku tak zbývá jediná zákonná pojistka, a tou je minimální mzda. Ta pro rok 2026 činí 22 400 korun hrubého měsíčně. Pod tuhle částku se zaměstnavatel při plném úvazku dostat nesmí, ať dělá barista latte art sebelíp. Všechno nad ni je otázka dohody a toho, jak moc si podnik svého člověka cení.
Tři mzdové orientační body, o kterých byla dosud řeč, přehledně shrnuje následující tabulka:
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Mzdová hladina Měsíční částka Co údaj představuje Minimální mzda 2026 22 400 Kč hrubého zákonné dno při plném úvazku Medián barmanů a číšníků kolem 24 000 Kč hrubého kousek nad spodkem platové tabulky Pražské inzeráty pro baristy kolem 30 000 Kč i výš ukazují spíš horní hranici Spropitné rozhoduje, jestli se to vyplatí
Právě proto se skutečný příjem baristy počítá až s dýšky. Ta v gastronomii běžně tvoří významnou část výplaty. Luboš Kastner z gastronomické sekce Hospodářské komory dokonce uvádí, že u některých lidí v gastru dokáže spropitné navýšit výdělek skoro na dvojnásobek.
Spropitné tvoří v gastronomii významnou část výplaty a v centru Prahy ho zvedá hlavně zahraniční klientela. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V Praze má obsluha jednu velkou výhodu, a tou je zahraniční klientela. Metropoli loni navštívily miliony turistů a cizinci tvoří většinu ubytovaných hostů. Účty v centru bývají tučnější než jinde po republice a dýško se skoro vždycky odvíjí od výše účtu. Čím dražší útrata, tím štědřejší bývá zpravidla i spropitné. Barista u pultu na tom sice nebývá tak dobře jako číšník u stolů v turistické restauraci, plná kasička u kávovaru v rušném centru ale dokáže měsíční příjem citelně zvednout.
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Přesné číslo, které by platilo pro každého, prostě neexistuje. Kolik si barista nakonec odnese, závisí na spoustě věcí najednou. Rozhoduje:
typ podniku; poloha kavárny; počet hostů; to, komu dýška nakonec připadnou, tedy jestli zůstanou tomu, kdo hosta obsloužil, nebo se skládají dohromady a dělí napříč celým personálem.
Rozdělování spropitného navíc zákon podrobně neřeší a záleží hlavně na vnitřních pravidlech každého podniku.
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Když se to všechno sečte, vyjde realita, kvůli které mnohým spadne čelist. Základ okolo minimální mzdy z práce u kávovaru rozhodně nedělá dobře placené řemeslo a bez spropitného by se řada baristů pohybovala u úplného dna platové tabulky. Teprve dýška, a v Praze hlavně ta od turistů, posouvají výdělek někam, kde už dává smysl. Kdo za pultem počítá s tučnou výplatou jen za pěkné latte art, bude nejspíš zklamaný. Kdo umí své hosty potěšit a udělat jim radost, si k základu dokáže přidat pěknou sumu navíc.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/zaruceny-plat-2026-prehled-profesi-a-tabulka-castek-pod-ktere-vas-vydelek-nesmi-klesnout-1432328, https://www.mesec.cz/clanky/velky-prehled-mezd-nejvic-berou-manazeri-a-it-odbornici-nejmin-zamestnanci-v-gastru/, https://www.jenprace.cz/platy/barista-baristka, https://cz.indeed.com/career/barista/salaries/Hlavn%C3%AD-m%C4%9Bsto-Praha, https://www.nespechej.cz/clanky/na-kolik-si-prijde-na-dyskach-servirka-v-praze-a-na-kolik-ve-zbytku-republiky-cislo-prekvapilo-i-samotne-odborniky-20260813-9800.html