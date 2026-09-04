Babiččin trik na perník funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do těsta a bude měkký hned druhý den, ne až za týden

Skoro každý to zná. Upečete voňavý perník, těšíte se na něj, a druhý den je z něj tvrdá cihla, do které se sotva zakousnete. Babičky přitom vždycky tvrdily, že perník se musí několik dní, klidně i celý týden, nechat „uležet“. Jenže některé hospodyně tímhle čekáním nikdy netrpěly. Měly totiž jednoduchý fígl, kterým vláčnost vyřešily rovnou v míse, ještě než těsto přišlo do trouby.
Proč čerstvý perník tvrdne
Za tvrdostí stojí samotné těsto. Klasické perníkové těsto je husté, hodně sladké a poměrně suché, takže hned po vychladnutí ztuhne. Aby změklo, musí do sebe pomalu nasát vlhkost z okolního vzduchu, a to nějakou dobu trvá. U poctivého perníku podle staré receptury bývá potřeba pár dní až týden. Právě proto se perníkové cukroví peklo s velkým předstihem před Vánoci.
Vláčnost se ale dá zajistit dopředu. Místo abyste čekali, až perník vlhkost pomalu nabere ze vzduchu, dodáte mu ji rovnou do těsta. A přesně na tomhle babiččin trik stojí.
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Tajemstvím je lžíce ovoce v těstě. Nejčastěji jde o lžíci husté ovocné marmelády, švestkových povidel nebo obyčejného džemu. Poslouží také lžíce jablečného pyré nebo jemně nastrouhané jablko, které jen v dlani zlehka promnete, aby pustilo část šťávy a těsto zbytečně nezředilo.
Lžíce hustých povidel nebo marmelády v těstě nahradí několikadenní čekání na vláčnost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ovocná složka se zapracuje do těsta spolu s ostatními surovinami a v hotovém perníku ji poznáte spíš podle vláčnosti než podle výrazné chuti. Perník díky ní zůstane měkký hned druhý den a takový vydrží klidně několik dalších dnů.
Za vláčnost může voda a pektin
Celý princip stojí na vodě a pektinu. Ovoce i marmeláda obsahují přirozenou vlhkost a k tomu pektin, tedy látku, která vodu v těstě naváže a udrží. Perník pak nevysychá tak rychle jako ten, ve kterém žádná ovocná složka není. Nasátou vlhkost si drží uvnitř a nemusí si ji celý týden shánět ze vzduchu kolem sebe.
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Ke stejnému výsledku vede i trocha tuku navíc. Někdo do těsta zašlehá lžíci majonézy, protože v sobě nese olej i rozšlehané vejce, se kterými perníkové těsto počítá. Hotový moučník pak déle nevysychá a zůstává příjemně vláčný.
Na medu záleží, ale jen s mírou
Základ vláčnosti tvoří med. Dodává těstu vlhkost i tu pravou perníkovou vůni a spolu s máslem a cukrem rozhoduje o výsledné jemnosti. Platí tu ale jedno zrádné pravidlo. Víc medu neznamená měkčí perník. Když ho dáte přespříliš, výsledek naopak ztvrdne. Držte se proto poměru z osvědčeného receptu a nesnažte se vláčnost vyřešit jen tím, že medu přisypete navíc.
Přepečený perník nezachrání ani trik
Sebelepší fígl nespasí perník, který se v troubě přepekl. Jakmile okraje začnou tmavnout, cukroví tvrdne. Ideální je vytáhnout ho ve chvíli, kdy je povrch ještě bledý, bez lesku a jen s nádechem zlaté; u vyšších kusů navíc sáhněte na spodek, jestli drží tvar. Tenké perníčky bývají hotové za sedm až devět minut, u vysokého perníku na plechu rozhodne špejle zapíchnutá do středu, která má vyjít čistá. Klidně troubu vypněte o něco dřív, zbytkové teplo plechu perník ještě doladí.
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I zapomenutou dózu s tvrdým cukrovím jde ještě zachránit. Přiložte k perníku něco, co samo drží vlhkost, a nechte to přes noc zavřené pohromadě. Osvědčí se kůrka čerstvého chleba, dílek jablka nebo hrušky, klidně i dobře omytá citrusová slupka, případně pár vlašských ořechů. Perník z nich během pár hodin natáhne vláhu a zvláční.
Když spěcháte, pomůže pára. Troubu krátce nahřejte a vypněte, dovnitř vedle perníku postavte šálek horké vody a dvířka jen přivřete. Vlhké teplo, které se uvnitř drží, cukroví během chvilky obměkčí. Jakmile je perník vláčný, uložte ho do dobře těsnící dózy, ať vláhu zase nepustí.
Zdroje: https://www.rybizak.cz/blog/medove-pernicky/, https://www.tiscali.cz/pernik-ktery-zustane-vlacny-i-dalsi-den-ma-jednoduche-tajemstvi-1-prekvapivou-surovinu-z-lednice-695251, https://roveja.cz/blog/recepty/mekke-pernicky-hned-po-upeceni, https://www.vlasta.cz/recepty/recept-pernicky-ihned-mekke-cukrovi/, https://www.bydlimekvalitne.cz/jak-upect-nezapomenutelny-pernik-staci-vam-hrnecky-zazrak-dokaze-domaci-marmelada, https://www.denik.cz/gastronomie/ihned-mekke-pernicky.html