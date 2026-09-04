Jediná roubenka v centru Prahy ukrývá příběh Oty Pavla. Kdo ji dnes navštíví, může v ní dokonce přespat

Kdo projde od Pohořelce dolů po dlážděné cestě, narazí na stavení, které vypadá jako vytržené z podhorské vesnice. Nízká roubená fasáda, zarostlá zahrada, ticho. A přitom vzdušnou čarou sotva tři sta metrů od katedrály sv. Víta. Právě tady v šedesátých letech bydleli dva blízcí přátelé, Ota Pavel a Arnošt Lustig. Dnes tu funguje komorní hotel se snack kavárnou, kam může vstoupit kdokoli.
Jak se venkovská chalupa ocitla pod Pražským hradem
Nejstarší písemná zmínka o domě U Raka sahá do roku 1739. Původně sloužil jako stáj, teprve později se proměnil v obytné stavení. Podobných srubových konstrukcí stávalo na okraji tehdejší Prahy víc, jenže postupem staletí zmizely, buď lehly popelem, nebo ustoupily zděné zástavbě. Tahle jediná přežila, byť s podstatnou výhradou: napadení dřevokaznou houbou si v pozdějších dekádách vynutilo kompletní výměnu roubení. Dnešní dřevěné stěny jsou tedy pečlivou kopií. Kontinuitu drží adresa, jméno domu, urbanistický kontext i památková ochrana, kterou objekt požívá jako registrovaná kulturní památka.
Literární dvojice, která dala roubenému domu duši
V šedesátých letech minulého století obývali dům U Raka dva nerozluční kamarádi. Arnošt Lustig, prozaik formovaný holocaustem, a Ota Pavel, sportovní reportér, z něhož postupně rostl jeden z nejčtenějších českých autorů druhé poloviny dvacátého století. Jejich společný čas pod hradčanskými hradbami skončil rokem 1968, Lustig
odešel do exilu, zatímco Pavel zůstal. Zemřel o pět let později, v březnu 1973.
Přesný soupis děl, která Pavel v roubence napsal nebo dokončil, se z veřejně dostupných zdrojů nedá spolehlivě sestavit. Jisté je, že šlo o období jeho zralé tvorby, dobu, kdy vznikaly texty, jež ho posmrtně proměnily v klasika. Dům U Raka tak zůstává jednou z mála konkrétních pražských adres, kde se protíná Pavlův i Lustigův životopis. Žádný muzejní provoz ani pamětní deska tu podle dohledatelných informací zatím nefigurují, přesto místo slouží jako tichý literární orientační bod.
VIDEO Romantik Hotel U Raka: přespat v kulturní památce za sedm tisíc
Od roku 1987 slouží dům jako hotel. Provozuje ho rodina; majitel Alexandr Paul, sám fotograf a umělec, vede podnik se svou nejmladší dcerou. Kapacita odpovídá rozměrům stavby: jde o malokapacitní ubytování s rodinnou atmosférou, kde se host cítí spíš jako návštěvník soukromého domu než klient hotelového řetězce.
Orientační ceny podle agregátoru KAYAK se pohybují dynamicky:
Všední den: průměrně kolem 6 700 Kč za noc Víkend: zhruba 7 300 Kč za noc Nejlevnější dostupný termín: od přibližně 4 400 Kč
Check-in probíhá po 14:00, check-out do 11:00. Rezervovat lze přes oficiální web hotelu, telefonicky nebo e-mailem.
Snack kavárna otevřená i kolemjdoucím, a pozor na záměnu
Součástí domu je Snack Café U Raka, které vítá i návštěvníky bez rezervace pokoje. V zimních měsících láká posezení u krbu, v létě zahrada obklopená zelení. Katalogový zdroj Firmy.cz uvádí otevírací dobu denně od 13:00 do 19:00, ovšem s poznámkou, že profil nebyl delší dobu aktualizován; před návštěvou se vyplatí ověřit přímo u provozovatele.
Častý omyl: zaměňování Snack Café U Raka s Kavárnou Nový Svět. Ta sídlí na jiné adrese, Nový Svět 2, a funguje od úterý do soboty od 10:00 do 19:00. Oba podniky dělí pár desítek kroků, ale jde o zcela samostatné provozy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák