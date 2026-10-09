Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem

Jablečný koláč mám spojený s podzimem víc než většinu ostatních moučníků. Stačí, aby se pod stromy začala válet první jablka a venku byl ten zvláštní chladný vzduch, který prostě patří k říjnu, a trouba u nás jede skoro automaticky. Tenhle recept mě zaujal kombinací křehkého těsta, vanilkového krému s citronovou kůrou a závěrečné vrstvy karamelové omáčky nebo džemu. Koláč díky tomu vypadá uhlazeně, skoro cukrářsky, přitom aktivní práce kolem něj není nijak dramatická.
Jablečný koláč se dá udělat na spoustu způsobů. Někdo nedá dopustit na rychlé , jiný má radši lité těsto francouzské koláče s tenkými plátky ovoce a lesklou glazurou, a pak je tu samozřejmě štrúdl. Tenhle recept stojí trochu mezi nimi. Není to úplně bleskovka z jednoho hrnku, ale ani pracn á tarte Tatin, u které člověk hlídá karamel skoro se zatajeným dechem. Křehkost těsta dělá kombinace másla a oleje, krém se připravuje z mléka a práškového cukrářského krému a všechno se peče ve formě o průměru 22 cm. U nás doma z takového koláče obvykle nezůstane do druhého dne skoro nic, a to se u plechu ještě stihne vést debata, kdo si vzal větší kus.
Můj tip zní: Jakmile jablka nakrájíte, hned je potřete citronovou šťávou. Ne až za chvíli, opravdu hned. Plátky na vzduchu rychle hnědnou a koláč pak nevypadá tak svěže, jak by mohl. Citronová šťáva oxidaci zpomalí, takže jablka zůstanou světlá a čistá i po upečení. Recept na křehký jablečný koláč s vanilkovým krémem a karamelovou omáčkou
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut Počet porcí: 8 Ingredience k přípravě Křehké těsto 1 vejce špetka soli 60 g cukru 40 ml oleje 40 g másla (pokojová teplota) 250 g polohrubé mouky 4 g prášku do pečiva Vanilkový krém 300 ml mléka 30 g cukru 30 g práškového cukrářského krému (vanilkového) kůra z 1 citronu (nebio citron dobře omyjte) Dokončení 3 až 4 jablka (pevnější odrůda, např. Granny Smith nebo Jonagold) šťáva z půlky citronu 1 lžíce cukru karamelová omáčka nebo meruňkový džem na potření Postup přípravy jablečného koláče s jemným vanilkovým krémem
1.
Začněte krémem. Potřebuje vychladnout, takže je praktičtější mít ho hotový dřív než těsto. Do menšího hrnce nalijte 300 ml mléka a přidejte kůru z citronu.
2. Zahřívejte na středním plameni, ale mléko nenechte vařit.
3. V misce mezitím promíchejte
30 g cukru s 30 g práškového cukrářského krému. Suchou směs nejdřív dobře rozmíchejte, jinak se v krému snadno udělají hrudky. Nasypte ji do teplého mléka a za stálého míchání vařte, dokud směs nezhoustne. Obvykle stačí 3 až 5 minut.
4. Hotový krém překryjte potravinářskou fólií položenou přímo na povrch a nechte ho zchladnout na pokojovou teplotu.
Teď těsto
Domácí jablečný koláč s krémem, který spojí šťavnaté ovoce a těsto se špetkou vanilky
5. V míse spojte
vejce, cukr, špetku soli, olej a změklé máslo. Promíchejte, aby vznikla hladká směs. Přidejte mouku smíchanou s práškem do pečiva a vypracujte měkké těsto, které se nelepí na ruce. Zbytečně ho netrapte dlouhým hnětením. Jakmile drží pohromadě, stačí. Přehřáté těsto už pak nebývá tak křehké.
6. Troubu nastavte na
180 stupňů. Formu o průměru 22 cm lehce vymažte máslem, případně ji vyložte pečicím papírem. Těsto rozdělte na větší a menší část, zhruba v poměru dvě třetiny ku jedné třetině. Větší kus vtlačte do dna formy a vytáhněte okraj vysoký asi 3 cm. Prsty těsto trochu srovnejte, hlavně u krajů, kde se rádo nahromadí do silnější vrstvy.
7. Vychladlý krém naneste na připravený korpus. Rozetřete ho lžící nebo stěrkou po celém dně až ke krajům, bez velkých prázdných míst.
8. Jablka oloupejte, vykrojte jádřince a nakrájejte je na tenké plátky, ideálně asi 3 až 4 mm. Hned je potřete
citronovou šťávou a zasypte lžící cukru. Na krém je potom skládejte podle nálady: do kruhů, do vrstev, nebo prostě trochu volněji. Přesně vyskládané plátky vypadají francouzsky elegantně, ale domácí nepravidelnost koláči nijak neublíží. Foto: Cooky.cz, Jablečný koláč s vanilkovým krémem Foto: Cooky.cz, Jablečný koláč s vanilkovým krémem
9. Zbylou třetinu těsta rozválejte, natrhejte na kousky nebo z ní vytvořte jednoduchou mřížku. Dá se také nastrouhat nahrubo přímo přes jablka, čímž vznikne spíš rustikální drobenkový povrch. Fungují obě možnosti, záleží jen na tom, kolik trpělivosti zrovna máte.
10. Koláč dejte do předehřáté trouby a pečte při
180 stupních zhruba 35 až 45 minut. Čas berte orientačně, každá trouba peče trochu jinak. Sledujte hlavně barvu těsta. Hotovo je ve chvíli, kdy okraje lehce zhnědnou, povrch zezlátne a jablka změknou.
11. Po upečení nechte koláč ve formě alespoň
20 minut odpočinout, teprve potom ho vyklápějte nebo krájejte. Nakonec povrch potřete karamelovou omáčkou nebo rozehřátým meruňkovým džemem. Obojí dodá jablkům lesk a trochu sladkosti navíc. Pokud použijete džem, krátce ho prohřejte, aby se dal snadno roztírat. Foto: Cooky.cz, Jablečný koláč s vanilkovým krémem Tipy redakce: Výběr jablek: Pevnější odrůdy, například Granny Smith nebo Jonagold, drží při pečení tvar a nerozpadnou se na kaši. Měkčí jablka typu Golden se hodí spíš do litých koláčů, kde se ovoce schová uvnitř těsta a struktura není tolik vidět. Citronová kůra v krému: Kůru dávejte do studeného nebo jen lehce ohřátého mléka. Ve vroucím mléce se z ní mohou uvolnit hořké silice a krém pak dostane nepříjemný tón. Stačí ji nechat v teplém mléce asi 5 minut a potom krém zahustit. Karamel nebo džem: Karamelová omáčka dá koláči výraznější, hlubší chuť a k jablkům sedí velmi dobře. Meruňkový džem působí lehčeji, připomíná klasickou francouzskou glazuru a povrch po něm vypadá čistě a leskle. Skladování: Protože je v koláči krém, patří do lednice. Bez problémů tam vydrží dva až tři dny. Před podáváním ho nechte chvíli stát při pokojové teplotě, studený krém je tužší a chuť se tolik nerozvine. Variace bez krému: Když chcete jednodušší verzi, krém vynechte a dno těsta posypte trochou mletých mandlí nebo strouhaného kokosu. Nasají část jablečné šťávy a korpus zůstane křehký, ne mokrý.
Hrnkové jablečné koláče bez vajec je praktická volba ke kávě i na svačinu do školy
Štrúdláč: míň práce, ale pořád skvělá jablečná chuť. Ideální pro dny, kdy není čas na složité pečení — nebo když se ti prostě nechce
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková