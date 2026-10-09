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Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem

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Jablečný koláč s vanilkovým krémem patří k těm receptům, které vypadají složitěji, než ve skutečnosti jsou. Křehké těsto, jemný krém s citronovou kůrou a karamelová omáčka navrchu. Tohle je přesně to, co v říjnu potřebujete upéct.
Obrázek na recept na jablečný koláč

Obrázek na recept na jablečný koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na jablečný koláč
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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