Rodáci z Vysočiny: Pohádkový Metůdek Oldřich Navrátil má v Třebíči chalupu i hrob

Absolvent třebíčského gymnázia
Oldřich Navrátil, kterého má řada lidí spojeného hlavně s postavou Emila Nádeníčka z „Básníků", otce Bajzy v seriálu Bylo nás pět či coby správce Metoděj z pohádky Anděl Páně, se v téměř čtyřicetitisícové Třebíči nejen narodil, ale vystudoval zde i gymnázium. Poté přešel do Brna na JAMU, tuto školu vystudoval pod vedením herečky Jarmily Lázničkové. Dva roky po absolutoriu působil v Divadle na provázku, poté se přestěhoval do Prahy. Jeho působištěm se stal pražský experimentální soubor Dílna 24, a to na rok. Poté začal hrát v Divadle Ta Fantastika. Hostoval i v jiných divadlech, například Divadle Minor, v Činoherním klubu, hrál i v Čechově prozatímně osvobozeném divadle. V sezoně 2012/2013 měl roční angažmá ve Studiu Ypsilon. V Ypsilonce a rovněž ve Studiu DVA hrál také v sezoně 2016/2017.
„Říkej mi Metůdku,“ žadoní slizký správce v podání Oldřicha Navrátila, když se v pohádce Anděl Páně pokouší svést prostořekou Dorotku. Tato ikonická věta dokonale vystihuje charakter postavy, která se divákům zapsala do paměti svou úlisností a humornou chamtivostí. Scéna dnes patří mezi nezapomenutelné momenty celé vánoční klasiky.
Oldřich Navrátil je aktivní i v seriálech - od ledna 2019 nahradil Václava Postráneckého v hlavní roli Jana Krejzy v seriálu Krejzovi. Již od 14. října 2018 zastoupil Postráneckého také v úloze moderátora kutilského televizního pořadu Receptář prima nápadů.
Chtěl se angažovat v politice
Navrátil byl 24 let ženatý s Dagmar Navrátilovou, s níž má dceru Terezu, podruhé se oženil s přítelkyní Monikou, a to v roce 2011. Navrátil vlastní chalupu nedaleko Třebíče, je jí přestavěný starý mlýn. Jak řekl před několika lety pro Český Rozhlas, právě kvůli této chalupě se do Třebíče vrací čím dál častěji. „Koupili jsme tam starý mlýn. Nikdy jsem Třebíč neopustil, už tam mám i hrob," dodal herec Oldřich Navrátil.
V roce 2014 kritizoval předsedu vlády Bohuslava Sobotku za jeho výrok odsuzující přítomnost vojáků NATO v České republice. V únoru 2018 oznámil, že bude v obvodu č. 53 – Třebíč kandidovat s podporou TOP 09 v senátních volbách v roce 2018. V květnu téhož roku však svou kandidaturu stáhl.
Vybrané filmové a seriálové role Oldřicha Navrátila
Prázdniny pro psa (1980), Jak svět přichází o básníky (1982), Dobří holubi se vracejí (1987), seriál Přítelkyně z domu smutku (1993), seriál Bylo nás pět (1994), Lotrando a Zubejda (1997), Waterloo po česku (2002), pohádka Anděl Páně (2005), Rafťáci (2006), seriál Vinaři (2014), seriál Krejzovi a Ohnivý kuře (2018).
Čestný občan Třebíče
V roce 2012 obdržel u příležitosti svých 60. narozenin Cenu města Třebíče. V roce 2022 obdržel čestné občanství města Třebíče, na zářijovém zasedání o tom jednomyslně rozhodli třebíčští zastupitelé. Zároveň všichni přítomní hlasovali pro udělení Ceny města Třebíče herci Miloslavu Kopečnému a hokejistovi Patriku Eliášovi.