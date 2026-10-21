Dvě neobvyklé atrakce na jednom výletě: Čertova hráz a zahradní železnice v Pejškově u Tišnova

Technické památky jsou dokladem lidského důvtipu, řemeslného mistrovství a průmyslového pokroku. Ukazují, jak si naši předkové dokázali poradit, aby se zjednodušili práci a dosáhli svého cíle. Mezi takové památky patří i Čertova hráz, kterou byste našli nedaleko Veverské Bítýšky. K čemu sloužila a jak se k ní dostanete? Když chybí povozy, pomůže voda
Začátek 19. století se nesl ve znamení napoleonských válek, jež se bohužel dotkly i našeho území. Měly přímý dopad na obyčejné obyvatele. Vojsko potřebovalo koně a povozy a ty byly lidem zabavovány.
Jenže se objevil problém s dopravou dřeva do Brna z městských lesů. Povozů nebylo, bylo tedy nutné vymyslet alternativní způsob. Naši důmyslní předkové se rozhodli využít síly vody. Ilustrační foto: Pixabay Čertova hráz na Pejškovském potoce
V roce 1802 správa panství v Kuřimi nechala na potoce, který protéká od Pejškova v polesí Lažánky, postavit kamennou hráz k zadržování vody.
Délka hráze byla 32,2 metry a široká až 9,5 metrů u paty. Název dostala Čertova hráz. Pomocí vody bylo pak možné plavením dopravit dřevo z lesa do řeky Svratky a po ní do Brna. Tam pod městskými hradbami byla náplavna. Vzniklý plavební kanál měl délku od hráze po Svratku 1 328 metrů, po Svratce muselo dřevo urazit dráhu 24 584 metrů.
Tento plavební systém byl celkem náročný organizačně, jeho velkou výhodou ale bylo, že byl levný.
Možná i proto byl využíván až do roku 1850. V Brně byste zmíněnou náplavku hledali zbytečně. Zůstal po ní pouze název ulice. Ani Čertova hráz už nestojí celá, ale pouze její zbytky, jež jsou dokladem umu našich předků. Jak se k Čertově hrázi dostat
Nejkratší cesta ke zbytkům Černé hráze je z Pejškova, je to asi 2,1 kilometru. Pokud byste šli z Veverské Bítýšky, ušli byste něco přes pět kilometrů. Pejškov je malá vesnice, nyní část města Tišňov v okrese Brno- venkov. Prochází jím žlutě značená turistická cesta a cyklotrasa.
V Pejškově se můžete ještě zastavit
u pana Zdeňka Duřpekta, který si na své zahradě u chalupy vybudoval úzkorozchodnou železnici, a splnil si tak svůj dětský sen. Dlouhá je 700 metrů, rozchod má 15‘‘. Trať vede až do lesa, kde je smyčka. Tam se vláček otáčí zpátky. Na trati je i odbočka k depu, u stanice je pak klasická točna pro lokomotivu. A nechybí ani tunel.
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K Čertově hrázi se
v Pejškově vydáte po žluté trase. U rozcestníku Pejškovský potok budete pokračovat po zeleně značené cestě. Odtud je to do cíle 2,1 kilometru, přičemž půjdete prakticky pořád z kopce po proudu potoka. Po ujití 1,5 kilometru budete procházek okolo studánky U Sovy, kde je odpočinkové místo. Před sebou máte posledních 621 metrů a jste v cíli svého výletu – u Čertovy hráze. Kousek od ní se nachází přístřešek pod Malou Dřínovou.
Zdroj: autorka, mapy.com, turistika.cz, Náhledové foto: Pejškov – zahradní železnice. BíláVrána, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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Dvě neobvyklé atrakce na jednom výletě: Čertova hráz a zahradní železnice v Pejškově u Tišnova
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