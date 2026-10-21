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Sladovna Radegastu v Nošovicích slaví padesátiny rekordem. Loni vyrobila nejvíce sladu v historii

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Padesát let provozu a rovnou rekord. Sladovna pivovaru Radegast v Nošovicích na Frýdecko-Místecku loni vyrobila 37 145 tun sladu, nejvíce od svého založení. Oproti…
Pivovar_Radegast

Pivovar_Radegast

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 18:00

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