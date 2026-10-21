Kdo přichází před půlnocí přivedl před kameru skutečnou hraběnku z pražského podsvětí. Pozornost budila hlavně vzhledem

V kriminálním dramatu Kdo přichází před půlnocí z roku 1979 se filmový lupič ukrývá u své přítelkyně v domě na křižovatce pražských ulic Rybná, Benediktská a Masná. Shodou okolností v této budově v současnosti sídlí skutečná policejní služebna. Příběh o ukradeném milionu korun u diváků boduje i díky obsazení tehdy osmadvacetiletého Tomáše Töpfera do jedné z jeho prvních větších rolí.
Havárie dodávky odstartovala pátrání
Účetní zemědělského družstva připraví výplaty a pokladník s řidičem pro ně vyrazí do banky. Na zpáteční cestě jim do cesty nečekaně vjede těžká nákladní Tatra a způsobí nehodu. Zraněnou posádku vzápětí o více než milion korun obere trojice recidivistů, které hrají Josef Vinklář, Jiří Bruder a Tomáš Töpfer. Akci naplánoval bývalý zaměstnanec družstva Oldřich Chot v podání Rudolfa Jelínka, který chce za kořist nakoupit vzácné známky. Po stopách pachatelů se vydává kriminalista Josef Bárta, kterého ztvárnil Václav Švorc.
Snímek vychází ze skutečných událostí, při kterých zloději odcizili milion korun, nikdo z nich ale peníze nakonec neužil. Vyloupení dodávky a následné vyšetřování doplňují ve filmu reálná místa spojená s pražským podsvětím.
Před kamerou stála skutečná hraběnka z podsvětí
Filmaři natáčeli některé scény v podnicích, kde se v sedmdesátých letech scházela pražská galerka. Patřil k nim bar Marica, ve kterém se před kamerou objevily i reálné postavy tehdejšího polosvěta. Záběry zachytily takzvanou hraběnku z Malé Strany, o níž kolovaly zvěsti, že pochází z aristokratické rodiny. Osobnost poutala pozornost okolí silnou vrstvou líčidel.
Major Bárta ve filmu navštěvuje také výčep U Zeleného stromu v Dlouhé ulici, kam si chodí pro informace ke kapesnímu zloději Karáskovi. Postavu kapsáře vytvořil Jiří Hálek a kriminalista s ním jedná u pultu nad kyselými rybičkami. Režisér Zbyněk Brynych využil i další reálné lokace, štáb pracoval například v obci Vranov a v lomech Tetín a Houbův lom v Koněprusech. V samotném úvodu snímku se objeví terénní vůz ARO, který přejíždí po estakádě spojující pražské Vysočany s Prosekem.
Byt filmové milenky prozradil chybu v adrese
Josef Vinklář ztvárnil recidivistu Romana Kratochvíla, jehož milenku si zahrála Ivanka Devátá. Herci v té době prožívali svůj druhý pokus o manželství a do milostných scén přenesli skutečné vzájemné sympatie. Po devatenácti společných letech se v roce 1983 nakonec rozvedli podruhé. V pauze mezi oběma sňatky prožila Devátá románek s Ladislavem Mrkvičkou.
Ladislav Mrkvička ztvárnil v detektivce kapitána Moce a roli kriminalisty si zopakoval po účinkování v seriálu 30 případů majora Zemana. Diváci si v souvislosti s bytem filmové milenky všimli místopisné chyby. Kratochvíl z rádia poslouchá pátrací relaci, podle které se hledaný muž zdržuje na adrese Praha 1, Krátká 2. Ulice s tímto názvem se nachází v desátém obvodě, v centru hlavního města existují pouze ulice Dlouhá a Široká.
Stranický úkol pro režiséra
Roli majora Bárty svěřili tvůrci Václavu Švorcovi, bratrovi herečky Jiřiny Švorcové. Ten působil především jako komunistický funkcionář a podle některých názorů musel režisér Brynych jeho obsazení přijmout na pokyn shora. Výraznější herecký prostor naopak v detektivce dostal Jiří Bruder, pro kterého postava recidivisty Morávka představovala jednu z mála větších filmových příležitostí.
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