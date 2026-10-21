Humburgerův tým mohl zápas s Kinclem zachránit, ale nepřišel s ničím. Kincl popsal, co by stačilo říct

Na veřejném vážení byl Patrik Kincl, bývalý šampion střední váhy OKTAGONu, kousek od toho, že zrušený zápas vezme zpátky. Sál podle něj skandoval a atmosféra tlačila jedním směrem. Pak se ozval protější roh a bylo po nalomení. Duel, který se 2 měsíce prodával jako české derby roku, se tím definitivně rozpadl. O kolik přitom na váze doopravdy šlo, ukáže až přepočet z oficiálního limitu a soutěžních pravidel.
Na vážení byl kousek od toho, že do klece půjde
Podle přepisu jeho rozhovoru pro iSport.cz, který zveřejnil server MMA Shorties, ho zlomilo skandování lidí v sále a byl „fakt takový kousíček od toho“. Místo aby chvíle využil někdo ze soupeřova rohu, začal podle Kincla Humburgerův tým hulákat. A nepřišel nikdo. Veřejné vážení podle něj jen potvrdilo přístup „úplně na salámu“.
Celé to Kincl popsal až po turnaji, v rozhovoru s Mariánem Šustrem. OKTAGON 95 se konal 17. října 2026 v Mattoni Areně v Karlových Varech, den předtím organizace oznámila, že Dominik Humburger nesplnil váhu a Kincl proto odmítl nastoupit do klece. Sportnet uvedl, že Humburger měl na první pokus 85,8 kg a po 2 hodinách 85,0 kg, zatímco Kincl navážil 84,3 kg.
Oba muži se v žebříčku OKTAGONu aktualizovaném 30. září 2026 potkávají hned vedle sebe: Kincl je dvojkou střední váhy s bilancí 30 výher a 12 porážek, Humburger, český profesionální bojovník a voják z Liberce, trojkou s bilancí 12 výher a 3 porážek. Vítěz měl podle organizace zamířit k titulové šanci.
Jenže kolik vlastně těch zlomových kilogramů bylo? Redakce MMAmagu vzala oficiální limit, pravidla CSMMA i uváděnou váhu z druhého pokusu a spočítala to.
Číslo na váze bylo menší, než si většina lidí myslí
Střední váha má v OKTAGONu limit 83,9 kg. Z profesionálních pravidel CSMMA, soutěžního předpisu zveřejněného na webu organizace, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že při vážení je povolena odchylka 0,5 kg a u titulových zápasů je tolerance nulová. O pás tenhle duel nešel. Nejvyšší přípustná hodnota tedy byla 84,4 kg.
|Veličina
|Hodnota
|Zdroj údaje
|Limit střední váhy OKTAGONu
|83,9 kg
|žebříček OKTAGONu
|Tolerance při vážení (netitulový zápas)
|0,5 kg
|pravidla CSMMA
|Nejvyšší přípustná váha
|84,4 kg
|vlastní výpočet
|Humburger, druhý pokus
|85,0 kg
|Sportnet podle vážení
|Rozdíl nad hranicí
|0,6 kg
|vlastní výpočet
Rozdíl: šest set gramů. Na zrušení hlavního zápasu večera je to málo, a právě proto se celá věc přesunula z váhy úplně jinam. Za těch šest set gramů přitom existuje v MMA běžné řešení a Kincl popsal, co mu měli z druhého rohu nabídnout.
Stačilo přijít s antibiotiky, říká Kincl
„Kdyby hoši zvolili maličko jiný přístup, tak to mohlo být…“ řekl Kincl podle přepisu MMA Shorties. Pak vyjmenoval varianty, které by podle něj stačily: že měl soupeř antibiotika, že se „něco jako podělalo“, nebo rovnou informaci, že půjde do zápasu o 8 % těžší. S ničím takovým podle Kincla nikdo nepřišel.
Chyběla mu i sportovní pojistka. Očekával, že se bude jednat o dalším váhovém limitu pár hodin před zápasem, jenže tahle nabídka podle něj nepadla. Seděl s matchmakerem OKTAGONu a ptal se, co protistrana nabízí. „Žádná zodpovědnost, omluva, nikdo s ničím takovým nepřišel,“ citoval ho server Fights.cz. Jinými slovy: Kincl netvrdí, že chtěl něco nemožného, chtěl jednu větu a jeden návrh.
Druhá strana mlčí jen zčásti. Podle Sportnetu Humburger po zrušení řekl, že nehledá výmluvy, že to byla jeho vina a že se Kinclovi omlouvá po sportovní stránce, po osobní už méně. Později se omluvil všem, kdo čekají na jeho vyjádření, s tím, že svůj pohled sdělí s čistou hlavou. Na Kinclův popis vyjednávání přímo nereagoval.
Kincl mluvil i o 20 % z výdělku, která v takovém případě automaticky připadají soupeři. Jde o jeho tvrzení z rozhovoru, nejde ho opřít o zveřejněné smluvní podmínky OKTAGONu. Šéf organizace Ondřej Novotný řekl iSportu, že zápas se odehraje a všichni jsou domluvení slovně i podáním ruky, nové smlouvy ale podepsané nejsou: „Dokud není inkoust na papíře, tak není nic.“ Mezitím se přepsal i plakát celého turnaje.
Derby roku zmizelo z plakátu a zbyla jen hádka o omluvu
KOMENTÁŘ Z duelu dvojky a trojky žebříčku zbyl v komentáři redakce MMAmagu hlavně přepsaný plakát. Oficiální stránka turnaje uváděla k 21. říjnu 2026 akci jako Škvor proti Narkunovi a hlavní zápas podle výsledkového článku organizace ukončil Tomasz Narkun submisí. Cenu za nepovedené shazování nezaplatil jeden roh, ale celá karta a lidé, kteří si kupovali lístky na české derby.
Jak se posunul tón, je vidět při srovnání dvou textů téže organizace: propagaci z 18. srpna 2026 pod titulkem o českém derby roku a vysvětlování po vážení. Šest set gramů je sportovní chyba, která se stává a stávat bude. Co se v MMA odpouští hůř, je ticho, které po ní následuje.
Dá se namítnout, že Kincl mohl zápas vzít, sebrat 20 % navíc a mít po všech stránkách navrch. Jenže procenta neřeší soupeře, který přijde do klece v jiném stavu, než na jaký se obě strany upsaly. Šest set gramů bylo nakonec to nejmenší číslo celého OKTAGONu 95. Hlavní zápas neshodila váha, ale věta, která podle Kincla nikdy nepadla.
ZDROJE: žebříček OKTAGONu (aktualizace 30. 9. 2026) · profesionální pravidla CSMMA na webu OKTAGONu · oficiální stránka OKTAGON 95 a výsledkový článek OKTAGONu z 18. 10. 2026 · promo článek OKTAGONu z 18. 8. 2026 · Sportnet, 16. 10. 2026 · MMA Shorties, 20. a 21. 10. 2026 (přepis rozhovoru Patrika Kincla pro iSport.cz s Mariánem Šustrem a Humburgerovo vyjádření) · Fights.cz, 20. 10. 2026 · iSport, 18. 10. 2026 (Ondřej Novotný)
METODIKA: Redakce MMAmagu pracovala s oficiálními stránkami OKTAGONu ke dni 21. 10. 2026 a s profesionálními pravidly CSMMA, u nichž se česká verze otevřela bez textu pravidel, takže tolerance 0,5 kg pochází z německé jazykové verze téhož dokumentu. Do výpočtu vstoupily právě tři hodnoty: limit střední váhy 83,9 kg, tolerance 0,5 kg a druhý pokus 85,0 kg; vzorec 83,9 + 0,5 = 84,4 kg a 85,0 − 84,4 = 0,6 kg. Hodnoty z vážení (85,8 kg, 85,0 kg a 84,3 kg) jsou převzaté ze Sportnetu, protože textově přístupný oficiální výstup OKTAGONu je neobsahoval. Kinclovy citace pocházejí z přepisů MMA Shorties a Fights.cz; primární video rozhovoru pro iSport.cz bylo dohledáno, ale obsahově se jej nepodařilo otevřít, stejně jako záznam veřejného vážení, takže scéna se skandováním stojí na Kinclově popisu. Článek nezahrnuje věcnou reakci Humburgerova týmu na popis vyjednávání, veřejné smluvní podmínky OKTAGONu s dvacetiprocentní srážkou ani potvrzený nový termín zápasu, který k 21. 10. 2026 nebyl oznámen; měny se nepřepočítávaly a redakce MMAmagu na vážení ani turnaji fyzicky nebyla.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka