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Pomalu pečená žebra z trouby jsou krásně šťavnatá a mají zlatavý povrch, kterému se těžko odolává

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Pečená žebra bývají buď vysušená, nebo se z nich po dvou hodinách stane rozpadlá hromádka. Tohle je za mě rozumnější cesta: krátce je povařit s kořenovou zeleninou a kořením, pak potřít medovou BBQ glazurou a dopéct pod grilem. Výsledek je šťavnatý, křehký a bez zbytečného laborování.
Fotografie k pečeným žebrům

Fotografie k pečeným žebrům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Pečená žebra pro hladové krky: Pomalu pečená dobrota, která udělá parádu u nedělního oběda i večerního stolu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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