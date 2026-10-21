Pomalu pečená žebra z trouby jsou krásně šťavnatá a mají zlatavý povrch, kterému se těžko odolává

umějí člověka trochu potrápit. Když je vytáhnete brzy, maso se drží kosti a nechce dolů. Když je necháte v troubě moc dlouho, při přendávání se začnou trhat. Mně se nejvíc osvědčil mezikrok. Pečená žebra Žebra nejdřív krátce povařit s kořenovou zeleninou, stáhnout spodní blánu a teprve potom je dát do trouby s . medovou BBQ glazurou
Spodní blána na žebrech vypadá jako detail, který se
dá klidně přeskočit. Jenže u hotového masa je rozdíl docela jasný. Po stažení se marináda dostane líp k masu a při jídle se člověk nemusí s každým soustem přetahovat. Sáhl bych po masitějších vepřových žebrech, nejlépe bočních. Mají víc tuku, a to je u pomalejší úpravy spíš výhoda než problém. díky tomu zůstane Maso šťavnatější. Nic tajemného, jen věc, kterou člověk zjistí po pár pleších. Recept na pečená žebra s medovou BBQ glazurou
Doba přípravy: 1 hodina 40 minut Co potřebujeme
Žebra a vývar: 1,5 kg vepřových masitých žeber 1 ks cibule 1 ks mrkve 1 kus celeru 2 ks bobkového listu 4 kuličky nového koření 1 lžička soli
Glazura: 3 lžíce BBQ omáčky 1 lžíce rajčatového protlaku 1 lžíce medu 1 lžíce sójové omáčky 1 lžička uzené papriky 20 g másla špetka soli Postup přípravy pečených žeber s glazurou
1. Ze spodní strany žeber nejdřív stáhněte
blánu. Podeberte ji nožem, kousek uvolněte a pak ji chyťte přes papírovou utěrku. Nebude tolik klouzat a půjde dolů snáz.
2. Do většího hrnce dejte
žebra, cibuli, mrkev, celer, bobkový list, nové koření a sůl. Zalijte vodou tak, aby byla žebra ponořená. Vařte mírným varem asi 1 hodinu. Foto: Cooky.cz, Pečená žebra pro hladové krky: Pomalu pečená dobrota, která udělá parádu u nedělního oběda i večerního stolu Mezitím si připravte glazuru
3. Smíchejte
BBQ omáčku, protlak, med, sójovou omáčku, uzenou papriku, máslo a sůl. Krátce zahřejte, stačí i mikrovlnka, jen aby se máslo rozpustilo a směs se spojila. Pak ji nechte chvíli stranou.
4. Troubu předehřejte na
200 °C, ideálně na horkovzduch s horním grilem. Uvařená žebra vyndejte z hrnce a nechte je pár minut stát. Horká se špatně přenášejí a snadno se potrhají.
5. Žebra položte na plech nebo do pekáče a ze všech stran je potřete
glazurou. Nejprve je pečte kostmi nahoru na 10 minut. Foto: Cooky.cz, Pečená žebra pro hladové krky: Pomalu pečená dobrota, která udělá parádu u nedělního oběda i večerního stolu
6. Potom je otočte, potřete zbytkem glazury, pokud vám nějaká zůstala, a vraťte do trouby na dalších
10 minut. Povrch má ztmavnout a lehce zkaramelizovat. Jakmile začnou okraje černat, už je to moc.
7. Troubu vypněte a žebra v ní nechte ještě
10 minut odpočívat. Krájejte je až potom. Hodí se k nim chleba, hořčice, křen, ale klidně i opečené brambory.
TIP: Do glazury můžete přidat jeden nasekaný stroužek česneku. Nutné to není, ale k medu, uzené paprice a BBQ omáčce se hodí velmi dobře. Vařit předem, nebo péct rovnou?
Jde to oběma způsoby. Někdo dá žebra rovnou do trouby, trochu je podlije a přikryje alobalem. Jiný je peče pomalu bez předvaření a hlídá je delší dobu. Předvaření je ale praktické v tom, že maso změkne spolehlivěji a závěrečné zapékání už se dá lépe kontrolovat.
Pokud máte radši
sladší chuť, přidejte do glazury ještě půl lžíce medu. U slanější verze ho naopak trochu uberte a nechte víc vyniknout sójovou omáčku a uzenou papriku. Česnek se v téhle glazuře neztratí, spíš jí dodá ostřejší konec.
Skladování není žádná věda.
Hotová žebra vydrží v lednici bez potíží do druhého dne. Při ohřívání je zakryjte, jinak se zbytečně vysuší. Studená se sníst dají také, i když upřímně, spíš ve chvíli, kdy už se nikomu nechce znovu zapínat trouba.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline