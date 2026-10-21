Horem pádem: Skuteční fotbaloví chuligáni pražské Sparty a změna scénáře

Horem pádem, FOTO: © Martin Špelda, distr. Česká televize Horem pádem, FOTO: © Martin Špelda, distr. Česká televize Horem pádem, FOTO: © Martin Špelda, distr. Česká televize Horem pádem, FOTO: © Martin Špelda, distr. Česká televize Horem pádem, FOTO: © Martin Špelda, distr. Česká televize Horem pádem, FOTO: © Martin Špelda, distr. Česká televize Horem pádem, FOTO: © Martin Špelda, distr. Česká televize Horem pádem, FOTO: © Martin Špelda, distr. Česká televize
V tragikomedii Horem pádem z roku 2004 se herec Jiří Macháček potýkal se speciálním drátkem na zubech, který mu způsoboval silné šišlání. Tvůrci navíc kvůli jediné neherečce kompletně otočili původní scénář a do komparzu přivedli skutečné rodinné příslušníky. Rasistický chuligán a návrat z emigrace
Dva nešikovní převaděči zapomenou po zpackané akci v kamionu indické mimino. Odloženého chlapce si přes bazar koupí bezdětná Míla, jejíž manžel František Fikes je agresivní fotbalový fanoušek a rasista. Do toho se prolíná příběh nemocného profesora Otakara Horeckého, který se snaží před smrtí urovnat složité rodinné vztahy. Z emigrace se proto vrací jeho syn Martin a do hry vstupuje i profesorova zahořklá zákonitá manželka Věra.
Představitel Františka Jiří Macháček si do scénáře sám prosadil zařazení scény, ve které hraje s malým chlapcem fotbal. Postava chuligána se na plátně dočká i netradiční ukolébavky, když jí plukovník v podání Jaroslava Duška začne nečekaně zpívat českou státní hymnu. Tvůrci tím nenápadně odkázali na známou scénu ze staršího filmu Samotáři, kde Macháček s hymnou rovněž vystupoval.
Drátek na zubech a role proti zvyklostem
Režisér Jan Hřebejk chtěl z Macháčka udělat přitroublého muže s rozseklým rtem. Maskéři herci nasadili na zuby speciální drátek, přes který na začátku natáčení silně šišlal. Postupem času si však na cizí předmět v ústech natolik zvykl, že šišlat přestal, a štáb ho proto musel nutit, aby vadu řeči alespoň částečně předstíral i nadále.
Zcela proti svému běžnému typu byla obsazena Emília Vášáryová. Režisér z ní chtěl mít odkvetlou, rasistickou a přitom inteligentní ženu, což ostře kontrastovalo s jejím obvyklým půvabným a laskavým projevem. Zahraniční prvek přinesla do obsazení Nataša Burger jako Míla. Tu Hřebejk objevil díky videokazetě z kamerových zkoušek pro Českou televizi, kde herečka původně neuspěla kvůli svému cizímu přízvuku.
Změna scénáře a skuteční příbuzní
Do role profesorovy dcery Lenky obsadili tvůrci Kristýnu Lišku Bokovou, ačkoliv v té době nebyla vůbec herečkou. Režisér o ni stál natolik, že kvůli ní nechal přepsat scénář. Původně měla totiž Lenka pracovat v poradně pro uprchlíky a baletkou měla být její matka. Filmaři profese prohodili, aby mohla Boková před kamerou skutečně tančit. Během jejího tanečního vystoupení navíc v publiku sedí a tleská její skutečný otec John Bok.
Rodinné vazby využil štáb i u postavy navrátivšího se emigranta Martina Horeckého, kterého ztvárnil Petr Forman. Roli jeho australského souseda si totiž zahrál jeho skutečný strýc Pavel Forman, bratr slavného režiséra Miloše Formana.
Odmítnuté zkoušky a opravdoví chuligáni
Jaroslav Dušek získal roli plukovníka a vnesl do ní svůj specifický přístup. Scénu, ve které vysvětluje svou tezi o rozdělení světa, se herec rozhodl vůbec nezkoušet a rovnou odmítl jakékoliv opakování záběrů. Když do hospody za plukovníkem dorazí postava jménem Bejk, komparz tvoří skuteční fotbaloví chuligáni pražské Sparty.
V jiné hospodské scéně s Emílií Vášáryovou se před kamerou v drobných roličkách mihli scenárista Petr Jarchovský a spisovatel Petr Šabach. Jarchovský navíc při psaní scénáře vnímal dvojici pitomých převaděčů v podání Jana Budaře a Zdeňka Suchého jako dospělé verze synů z klasického filmu Černý Petr. Tvůrci film odeslali do boje o Oscary, nominaci ovšem nezískal.
Tragikomedii Horem pádem vysílá ČT1 ve středu 21. října ve 22:25.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, cs.wikipedia).