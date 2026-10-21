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Horem pádem: Skuteční fotbaloví chuligáni pražské Sparty a změna scénáře

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Dennívýzva
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V tragikomedii Horem pádem z roku 2004 musel Jiří Macháček nosit na zubech drátek, který ho nutil šišlat. Jaroslav Dušek odmítal zkoušet své scény.
Horem pádem

Horem pádem

Zdroj: FOTO:© Martin Špelda, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 17:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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