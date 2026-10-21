Cibule zasazená na podzim dozraje o měsíc dříve. Většina zahrádkářů ale udělá chybu hned při přípravě záhonu

Cibule je skromná a všestranná zelenina, bez které se neobejde příprava řady pokrmů. Nedocenitelná je nejen její chuť, ale i výživové hodnoty – je bohatá na
vitamíny B, C a E, kyselinu listovou a řadu minerálů. Cibuli nemusíte sázet jen v jarních měsících. Chcete-li ji příští rok sklízet i o několik týdnů dříve, zasaďte ji již teď. Ozimá cibule se sice nehodí k dlouhodobému skladování, má ale jiné výhody. Výhody pěstování ozimé cibule
Pěstovat na zahradě ozimou cibuli se vyplatí hned z několika důvodů. Prvním z nich je, že efektivně využijete prázdné záhony po již sklizené zelenině.
Nejvhodnějšími měsíci pro výsadbu jsou totiž září a říjen (pokud panuje teplý podzim, tak i později). Zasadíte-li cibulky dříve, riskujete, že začnou ještě letos rašit. Ozimá cibule je na pěstování nenáročná a díky podzimní výsadbě se příští rok budete moci ze sklizně radovat i o měsíc dříve, než kdybyste cibuli vysadili až na jaře. Ozimá cibule potřebuje vhodné stanoviště
Při výsadbě ozimé cibule se vyplatí dodržet několik základních pravidel, aby se nestalo, že bude trpět hnilobou. Základem je správně připravený záhon, pokud možno se sušší půdou. Cibule (nejen ozimá) je plodinou druhé trati, to znamená, že
nemá ráda půdu čerstvě vyhnojenou chlévskou mrvou. Vysadit ji můžete na záhoně, kde jste letos pěstovali například okurky nebo rajčata. Naopak tam, kde rostly příbuzné plodiny – pórek nebo česnek – se jí dařit nebude.
Začněte tím, že záhon důkladně odplevelíte. Odstraňte všechny zbytky předchozích plodin, na nichž by mohli přebývat škůdci – zelené části, kořeny i přehlédnuté opadané plody. Poté půdu hluboce zryjte, čímž
pomůžete tenkým cibulovým kořínkům se správně vyvíjet. Nakonec zeminu obohaťte o živiny. Zapravte do ní dobře vyzrálý kompost, přidat můžete i dřevěný popel nebo speciální hnojivo pro cibuli a česnek. Sazečku poté sázejte asi 10 cm od sebe do řádků vzdálených 20 až 25 cm. Špička by měla být skoro, ale ne zcela zahrnutá zeminou. Zdroj fotografie: Pixabay Základem úspěšného pěstování je správně připravený záhon Ozimá cibule vyžaduje nenáročnou péči
Samotnou výsadbou péče o cibuli nekončí. Pokud panuje suché počasí, musíte záhon zalévat, aby cibulky začaly kořenit. Pravidelně odstraňujte případný plevel. V zimě zase ozimá cibule potřebuje
chránit před mrazem, obzvlášť panují-li holomrazy. Záhon zamulčujte slámou, senem nebo dřevní štěpkou, využít můžete i spadané listí. Vrstva by měla být asi 10 cm vysoká. Nastýlku odstraňte až na jaře, jakmile poleví mrazy a roztaje sníh.
VIDEO Vysévat zeleninu můžete i v říjnu
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři