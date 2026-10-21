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Cibule zasazená na podzim dozraje o měsíc dříve. Většina zahrádkářů ale udělá chybu hned při přípravě záhonu

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Pěstovat cibuli nemusíte jen na jaře. Připravte správně záhon a vysaďte ji ještě teď na podzim, dočkáte se tak dřívější úrody.
Nejchytřejší způsob setí mrkve

Nejchytřejší způsob setí mrkve

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 19:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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