Smíchovské nádraží má nová nástupiště, část spojů jezdí jinudy

Smíchovské nádraží má nová nástupiště, část spojů jezdí jinudyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha-Smíchov_vizualizace nástupiště
Článek byl publikován 21.10.2026 18:50
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