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Smíchovské nádraží má nová nástupiště, část spojů jezdí jinudy

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Pražské smíchovské nádraží vstoupilo do další fáze rozsáhlé přestavby. Od úterý jsou v provozu nové čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště, zatímco první a druhé…
Praha-Smíchov_vizualizace nástupiště

Praha-Smíchov_vizualizace nástupiště

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 18:50

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