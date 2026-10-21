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Bolesti jí převrátily život naruby. Bývalá česká reprezentantka našla naději v Barceloně, léčba stojí miliony

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Celý život byla zvyklá překonávat soupeřky, teď se snaží překonat především vlastní bolest. Bývalá česká házenkářská reprezentantka Jana Mlýnková (dříve Šustková) čelí vážným zdravotním komplikacím, které jí zásadně změnily život. Naději na zlepšení našla na specializované klinice v Barceloně, náklady na léčbu jsou však pro její rodinu obrovské. Pomoci může veřejná sbírka.
Bolesti jí převrátily život naruby. Bývalá česká reprezentantka našla naději v Barceloně, léčba stojí miliony

Bolesti jí převrátily život naruby. Bývalá česká reprezentantka našla naději v Barceloně, léčba stojí miliony

Zdroj: Český svaz házené
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 18:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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