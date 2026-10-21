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Glosa: Klempíř v politice působí jako Alenka v říši divů. Z rockového frajera je ztracená mánička bez respektu

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Ještě před pár lety jsem Otu Klempíře znala jako charismatického muzikanta a výraznou tvář J.A.R. Párkrát jsme spolu poseděli v hospodě a tehdy na mě působil jako skvělý chlap. Pak se vrhl do politiky za Motoristy a já jen zírala. Z někdejšího rockového frajera je dnes ministr, který na mě při veřejných vystoupeních působí jako ztracená mánička bez respektu.
Oto Klempíř je neustále pod palbou kritiky

Oto Klempíř je neustále pod palbou kritiky

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 19:24

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