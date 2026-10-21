Glosa: Klempíř v politice působí jako Alenka v říši divů. Z rockového frajera je ztracená mánička bez respektu

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Ještě před pár lety jsem Otu Klempíře znala jako charismatického muzikanta a výraznou tvář J.A.R. Párkrát jsme spolu poseděli v hospodě a tehdy na mě působil jako skvělý chlap. Pak se vrhl do politiky za Motoristy a já jen zírala. Z někdejšího rockového frajera je dnes ministr, který na mě při veřejných vystoupeních působí jako ztracená mánička bez respektu. Z hospodského parťáka politickým překvapením
Bylo mi něco přes dvacet, když jsem Otu poznala. O jeho minulosti jsem tehdy nic nevěděla. Viděla jsem muzikanta, který měl styl: brýle, holou hlavu a na pódiu sebejistotu člověka, který přesně ví, kam patří. Pro mě byl symbolem J.A.R. a připadal mi zatraceně cool. Párkrát jsme spolu pařili v hospodě a vzpomínám na něj jako na skvělého chlapa.
Pak oznámil, že kandiduje za Motoristy. A já měla pocit, že mi někdo vyměnil člověka před očima. J.A.R. oznámili, že s ním odehráli poslední koncert a že jejich další životní cesty nejsou slučitelné. Rozumím jim. Kapela má právo říct, že nechce být spojována s politickým subjektem. Ota měl právo jít do politiky; jeho spoluhráči měli právo říct, že s ním dál hrát nechtějí. Jenže zahodit kapelu, která pro něj tolik znamenala, kvůli Motoristům? To je rozhodnutí, nad kterým mi hlava stojí dodnes. Ministr, který budí rozpaky
Dnes Klempíř sedí na ministerstvu kultury, ale při některých veřejných vystoupeních na mě působí jako člověk, kterého vlastní funkce zaskočila. Odpovědi vyznívají nepřipraveně, výraz je rozpačitý a celé to někdy připomíná vystoupení bez zkoušky. Ministr kultury by měl umět přesvědčivě mluvit o kultuře. Když místo toho působí, jako by čekal, až mu někdo napoví, těžko si říct, že má situaci pevně v rukou.
A někdy mě napadne ta nejdrsnější možná nadsázka: jako by Klempíř mezi dobou J.A.R. a nástupem Motoristů podstoupil lobotomii. Jinak si neumím vysvětlit, jak se z charismatického muzikanta, kterého jsem znala jako pohodového chlapa, stal politik, který na mě působí tak ztraceně. O co všechno přišel a co za to získal?
Nevím, co ho do politiky přivedlo. Chtěl vliv, moc, peníze, nebo si potřeboval něco dokázat? To může říct jen on. Ale pokud chtěl získat respekt, výsledek na mě zatím působí přesně opačně. Přišel o místo v J.A.R. a s ním o svět, ve kterém měl jméno, publikum i pevné místo.
Jestli se někdy bude moct vrátit, to dnes nikdo neví. Jenže návrat se nedá vydupat ani odhlasovat. Ota si svou politickou cestu vybral sám a účet za ni přišel rychle. Jednou bych se ho chtěla zeptat, co mu za tuhle výměnu stálo. Protože zvenčí to zatím vypadá, že vyměnil rockovou jistotu za politickou nejistotu, přišel o respekt i kapelu a získal hlavně rozpaky. A jestli mu to jednou bude líto? Tipla bych si, že zatraceně. Zdroj: Aplausin.cz