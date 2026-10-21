Kam se poděla představitelka Dětské císařovny z Nekonečného příběhu? Rodina zasáhla po nabídkách zásnub od starších mužů

V 80. letech se stala idolem mnoha dětských diváků jako vládkyně říše Fantazie. Tami Stronach (54) ztvárnila slavnou roli ve věku jedenácti let a brzy nato se z filmového světa zcela stáhla. Její další kroky vedly na divadelní prkna a k profesionálnímu tanci. Před kameru se vrátila až po mnoha letech a díky českým filmařům našla cestu zpět na plátna kin.
Útěk před revolucí a náhodný objev
Narodila se v íránském Teheránu a její rodiče pracovali jako archeologové. Otec David pocházel ze Skotska a matka Ruth z Izraele. Kvůli islámské revoluci v roce 1978 rodina zemi opustila a po několika letech v Izraeli zakotvila ve Spojených státech. Multikulturní prostředí formovalo její dětství a brzy se naučila plynule anglicky i hebrejsky.
Umělecké sklony ji pak přivedly do malého divadla v San Francisku. Právě tam si mladé dívky všimli tvůrci chystaného snímku Nekonečný příběh. Po třech kolech náročných konkurzů získala Stronach roli Dětské císařovny. Na natáčení pod vedením režiséra Wolfganga Petersena se připravovala pečlivě. Do deníku si zapisovala vlastnosti své postavy a vnímala ji jako velmi starou, moudrou a křehkou bytost.
Během produkce přišla o přední zuby, na jednu scénu musela dostat speciální protézu a v dalších záběrech se snažila ústa vůbec neotvírat. Podle jejího současného manžela to postavě dodalo na potřebné tajemnosti.
Stinná stránka nečekané slávy
Obrovský úspěch snímku z roku 1984 nikdo z rodiny nečekal. Z jedenáctileté představitelky se přes noc stala světová hvězda, dům obléhali fanoušci a telefonní linky kolabovaly pod náporem hovorů. Popularita přinesla i velmi nepříjemné situace. Neznámí starší muži posílali nezletilé dívce zásnubní prsteny a hollywoodská studia nabízela scénáře vyžadující nahotu.
„Byla jsem obklopena staršími muži s pochybnými úmysly a věděla jsem, že v takovém prostředí nechci zůstat,“ svěřila se Stronach v rozhovoru pro americký magazín People. Její blízcí se obávali o její duševní zdraví a zorganizovali rodinnou poradu. Po společné dohodě odmítli účast v plánovaném pokračování úspěšného hitu i další pochybné nabídky. Herečka se tak vymanila z drsného tlaku showbyznysu dřív, než ji mohl trvale poznamenat a připravit o klidné dospívání.
Láska k pohybu a česká stopa
Hlavní uměleckou vášní se pro ni následně stal tanec. Absolvovala studium na konzervatoři a přijala angažmá v uznávaném izraelském souboru The Neta Dance Company. Tělesný pohyb jí podle jejích slov pomáhal zpracovat nahromaděné emoce a najít vnitřní rovnováhu. Brzy začala tvořit vlastní choreografie a na přelomu tisíciletí založila vlastní společnost Tami Stronach Dance. Se svými představeními absolvovala turné po Evropě i Austrálii a získala řadu profesních ocenění od brooklynských a manhattanských uměleckých organizací.
Občas si odskočila k divadlu, účinkovala například v experimentálním klubu La MaMa. K filmovému herectví se vrátila až v roce 2008, kdy přijala roli panenky z krámku kuriozit v české muzikálové pohádce Fredy a Zlatovláska režiséra Tomáše Krejčího. Zahrála si po boku Lukáše Vaculíka či Petry Černocké a spolupráci s českou produkcí si nyní zopakovala při natáčení snímku Poslední z Aporveru.
Návrat k rodinným projektům
V osobním životě našla stabilitu po boku herce Grega Steinbrunera. Svatba proběhla na jaře 2010 a v lednu dalšího roku se manželům narodila dcera. Společně se svým mužem založila studio Paper Canoe Company zaměřené na rodinnou zábavu.
Ke své nejslavnější dětské roli se dnes vrací s úsměvem a pravidelně se účastní setkání s fanoušky po celém světě, občas i po boku seriálového kolegy Noaha Hathawaye. „Je úžasné, že pro tolik lidí představuji tak pozitivní vzpomínku na jejich dětství,“ dodala závěrem.
Ve filmu Nekonečný příběh si ji můžete připomenout ve středu 21. října od 18:15 na AMC.
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