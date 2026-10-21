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Česko je v daňové konkurenceschopnosti sedmé. Má ale slabiny

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Česko se v mezinárodním žebříčku daňové konkurenceschopnosti OECD posunulo na sedmé místo. Pomohlo mu zrušení limitu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů.
Česko je v daňové konkurenceschopnosti sedmé. Má ale slabiny

Česko je v daňové konkurenceschopnosti sedmé. Má ale slabiny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 17:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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