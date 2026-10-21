Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Šebrleho pohledná partnerka budí pozornost. Na fotkách z Tater si ji fanoušci pletou s moderátorkou Bartošovou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Roman Šebrle zveřejnil snímky z podzimního výletu do Tater. Po boku měl partnerku Hedviku Liškovou, kterou server Super.cz přirovnal k Lindě Bartošové.
Šebrleho pohledná partnerka budí pozornost. Na fotkách z Tater si ji fanoušci pletou s moderátorkou Bartošovou

Šebrleho pohledná partnerka budí pozornost. Na fotkách z Tater si ji fanoušci pletou s moderátorkou Bartošovou

Zdroj: Český olympijský tým
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 18:29

Reklama
Další články z SportyŽivě
Král komentuje F1 za statisíce za víkend, v insolvenci ale přiznává příjem 19 tisíc. Novinářka odhalila rozpory
Král komentuje F1 za statisíce za víkend, v insolvenci ale přiznává příjem 19 tisíc. Novinářka odhalila rozpory
Dobeš hloupě fauloval a rozhodl zápas pro soupeře. Po čtvrté ztrátě vedení se do něj nepřímo pustila vlastní kabina
Dobeš hloupě fauloval a rozhodl zápas pro soupeře. Po čtvrté ztrátě vedení se do něj nepřímo pustila vlastní kabina

Jakub Dobeš v prodloužení proti San Jose zbytečně zastavil Collinu Grafa. Za 20 sekund rozhodl Celebrini a...

Ve Slavii ztratil místo, v Arábii se stal mužem zápasu i po prohře. Staněk předvedl proti Al Hilalu zákrok večera
Ve Slavii ztratil místo, v Arábii se stal mužem zápasu i po prohře. Staněk předvedl proti Al Hilalu zákrok večera

Jindřich Staněk prohrál s Al Hilalem jen 0:1, přesto si odnesl cenu pro muže zápasu. Hvězdnou ofenzivu...

Ruska vyhrála mistrovství Evropy ve stolním tenise. Bez vlajky a hymny, ale s poděkováním Putinově zemi
Ruska vyhrála mistrovství Evropy ve stolním tenise. Bez vlajky a hymny, ale s poděkováním Putinově zemi

Kvalifikantka nasazená jako pětatřicátá vyhrála v Lublani mistrovství Evropy. Ruská hymna nezazněla,...

Nejdřív dal gól, pak zastavil Yamala a ještě si dovolil žertovat. Hernández řídil demolici Barcelony v Lize mistrů
Nejdřív dal gól, pak zastavil Yamala a ještě si dovolil žertovat. Hernández řídil demolici Barcelony v Lize mistrů

Lucas Hernández měl v Paříži jen zaskočit za zraněného Nuna Mendesa. Nakonec dusil Lamina Yamala, dal gól...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.