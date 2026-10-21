Šebrleho pohledná partnerka budí pozornost. Na fotkách z Tater si ji fanoušci pletou s moderátorkou Bartošovou

Žádná jachta, žádný bazén s výhledem na moře. Turistické boty, batohy a vítr ve slovenských velehorách. Fotky z výletu do Tater rozebíral Super.cz 20. října 2026. Na snímcích se olympijský vítěz v desetiboji objímá s Hedvikou Liškovou, bývalou reportérkou a moderátorkou, která se vedle něj na veřejnosti ukazuje už přes dva roky. Server ji popsal jako pohlednou blondýnku s romantickým vzhledem a připomněl, že je patrná podoba s moderátorkou Lindou Bartošovou. Přirovnání zaujme jako první. Zajímavější je ale to, co na fotkách vidět je a co tam chybí: pozlátko. Šebrle a Lišková svůj vztah ukazují hlavně v pohybu.
Kdo je Hedvika Lišková
Lišková není tvář, která by se v médiích objevila až díky slavnému partnerovi. Podle rozhovoru pro iDNES.cz z února 2026 strávila třináct let jako reportérka a moderátorka v České televizi, pak přešla na Primu. Tam ji v roce 2024 Prima Ženy uváděla jako reportérku CNN Prima News. Dnes se podle svých slov na obrazovce objevuje jen sporadicky a věnuje se spíš marketingu ve velké firmě. V době rozhovoru jí bylo 46 let.
Se Šebrlem se dali dohromady právě na Primě, kde oba pracovali. Vztah veřejně přiznal v únoru 2024. iDNES v dubnu téhož roku psal, že spolu jsou už několik měsíců, a dvojice se tehdy pochlubila společnou fotkou z Málagy. První společný výstup na veřejnosti přišel v květnu 2024 na akci Dermacol Love Day v pražské Grébovce.
Šebrle za sebou má 21 let manželství s bývalou atletkou Evou. Rozvod potvrdil pro CNN Prima News v prosinci 2021 s tím, že ho to mrzí. Následoval vztah s cukrářkou Lenkou, jehož konec přiznal v červnu 2023 v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Lišková do vztahu přinesla tři děti, Šebrle syna Štěpána a dceru Kateřinu. Dohromady je to pět dětí. Společné děti podle únorového rozhovoru nejsou na pořadu dne a u otázky svatby pár mlžil. Snubní prsten nenosí ani jeden.
Podobnost s Bartošovou: rychlá vizuální kotva
Linda Bartošová je novinářka a moderátorka, kterou diváci znají z České televize, z Interview ČT24 i hlavních zpravodajských relací. Později se pustila do autorských projektů, působila na Radiu Wave a pracuje na volné noze.
Přirovnání stojí na typu. Obě jsou mediálně známé blondýnky s jemnou, romanticky působící tváří, obě prošly zpravodajstvím veřejnoprávní televize. Super.cz podobnost dál nerozpitvává, neřeší oči, účes ani postavu. Konkrétní komentáře fanoušků, kteří by si obě ženy pletli, se nám dohledat nepodařilo. Lišková ani Šebrle se k přirovnání veřejně nevyjádřili.
Podle nás srovnání funguje hlavně jako zkratka pro ty, kdo Liškovou z obrazovky neznají: rychle si ji umístí do správné škatulky. Jenže právě to ji trochu odsouvá. Lišková má za sebou víc než dekádu vlastní reportérské práce a s Bartošovou ji spojuje hlavně barva vlasů a profese.
Sportovní partnerství po padesátce
Šebrlemu bude 26. listopadu 52 let. Olympijský vítěz z Athén a mistr světa nežije ze vzpomínek na stadiony. Prima 15. října 2026 oznámila, že se s Evou Perkausovou vrací do Hlavních zpráv, takže ho diváci znovu uvidí v hlavním vysílacím čase.
Mimo studio drží jiný rytmus. V srpnovém rozhovoru pro eXtra.cz dvojice popsala, že se snaží sportovat každý den a v létě pravidelně jezdí do Itálie. Přiznali i hádky, a to kvůli sportu. Na sociálních sítích se postupně objevily Livigno, Málaga, Lido di Jesolo a teď Tatry. V únoru navíc plánovali cestu na Maltu.
Hádky kvůli sportu jsou podle nás nejvýmluvnější detail celého vztahu. Pár, který se přetahuje o to, kdo kolik naběhal nebo jak dlouhou trasu zvolit, nežije každý ve své bublině. Sdílí tempo. A pro bývalého desetibojaře, jehož kariéra stála na tom, že musel zvládnout deset disciplín za dva dny, je takové tempo zřejmě nejpřirozenější forma blízkosti.
Proč Šebrle soukromí ukazuje víc než dřív, sám nevysvětlil. Pohled na jeho příspěvky ale napovídá: nepouští nikoho do obýváku. Ukazuje kopce, pláže a sjezdovky. Intimní detaily zůstávají mimo záběr, veřejnosti nabízí životní styl. Je to bezpečná forma otevřenosti, a možná i proto u ní vydržel.
Tatry přitom pro Šebrleho nejsou náhodná kulisa. Podle dřívějších vyjádření sem jezdí přes třicet let, mimo jiné na soustředění. V roce 2023 tu podle svých slov poprvé v životě potkal medvěda.
Tatry v říjnu: co se dá zvládnout a za kolik
Přesnou trasu dvojice ani den pořízení snímků nezveřejnila. Říjnový výlet ale zapadá do turistické sezóny. Tatranský národní park podle oznámení na webu TANAP ukončil sezónní uzávěru vysokohorských tras 1. června 2026. Od listopadu se tradičně zase zavírají, takže na podzimní túry zbývá posledních pár týdnů. Park zároveň upozorňuje na lokální sníh, zledovatělé úseky a dílčí omezení. Na podzim to platí dvojnásob.
Kdo by chtěl vyrazit podobně, najde v oficiálních tipech Visit Tatry trasy pro různé kondice:
- Ze Štrbského Plesa přes Symbolický hřbitov k Popradskému plesu: půldenní trasa vhodná i pro rodiny.
- Vodopád Skok ze Štrbského Plesa: zhruba hodina a 35 minut jedním směrem.
- Predné Solisko přes Furkotskou dolinu: středně náročná půldenní túra.
- Zelené pleso a Jahňací štít: pro zdatnější turisty.
Výbavu nepodceňujte. Horská záchranná služba ve svém desateru doporučuje náhradní oblečení, nepromokavou bundu a kalhoty, rukavice, čepici, lékárničku, mapu a čelovku. Patří k tomu i opalovací krém, sluneční brýle, dost jídla a pití, nabitý telefon a doklady ve voděodolném obalu. Plus sáček na odpadky.
Rozpočet může být překvapivě skromný:
|Položka
|Orientační cena
|Síťová jízdenka Tatranských elektrických železnic, 24 hodin
|150 Kč
|Síťová jízdenka, 3 dny
|300 Kč
|Síťová jízdenka, týden
|400 Kč
|Dvoulůžkový pokoj v podtatranské Lučivné
|375 až 625 Kč za noc
|Místní poplatek
|asi 25 Kč za osobu a noc
Ceny ubytování platí pro levnější podtatranské obce. Hotely a apartmány přímo ve Vysokých Tatrách, třeba na Štrbském Plese, vyjdou výrazně dráž.
Tatranský výlet nestojí majlant a nevypadá okázale. Přesto o páru řekl víc než leckterá luxusní dovolená. Šebrle a Lišková na fotkách nepózují u bazénu, ale stoupají do kopce. Batohy na zádech, boty od bláta, a nahoře objetí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta