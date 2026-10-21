Rozvodem majetkové spory nekončí. Jak soud rozdělí společné jmění manželů a komu připadne bydlení?

Rozvodem společné jmění manželů zaniká, majetkové starosti tím ale často teprve začínají. Ideální je samozřejmě dohoda. Co když se ale bývalí manželé neshodnou, komu připadne dům, kdo bude splácet hypotéku nebo co se stane s penězi z dědictví? Pak rozhoduje soud. A ne vždy prostým dělením napůl.
Podle § 709 občanského zákoníku patří do společného jmění v zákonném režimu zpravidla to, co jeden nebo oba manželé nabyli během manželství. Zdroj: Canstockphoto
Manželé si před patnácti lety pořídili rodinný dům za čtyři miliony korun. Dnes má hodnotu devět milionů, zbývá doplatit hypotéku a jeden z nich navíc do rekonstrukce vložil peníze, které zdědil po rodičích. Manželství skončilo rozvodem. Ona chce v domě zůstat s dětmi, on požaduje vyplacení svého podílu. Jenže kolik to vlastně je? Polovina současné ceny domu? Polovina po odečtení hypotéky? A co zděděné peníze?
Takové majetkové poměry bývá docela oříšek rozplést. Český občanský zákoník sice vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné, ale obsahuje i pravidla, která mohou výsledné částky podstatně změnit. Nejlepší samozřejmě je, když se bývalí partneři dokážou domluvit, třeba s pomocí advokáta nebo mediátora. Ušetří si tím čas, peníze a dost možná i poslední zbytky nervů. Pokud však každý trvá na svém, nezbývá než se obrátit na soud. Ten musí gordický uzel rozplést, případně rozetnout.
Co je společné a co patří jen jednomu
Nejdříve je potřeba zjistit, co vlastně do společného jmění manželů (SJM) patří. A tady může přijít první překvapení. Dům koupený za manželství může být společný, i kdyby kupní smlouva zněla jen na jednoho z manželů a ten zároveň hypotéku po celou dobu splácel ze svého účtu. Samotné jméno na smlouvě nebo na účtu totiž o vlastnictví ještě nerozhoduje. Výlučné vlastnictví lze za manželství získat i bez předchozího zúžení SJM, například koupí za peníze pocházející výhradně z dědictví. V případě sporu ale může být prokazování jejich původu docela dobrodružství.
Podle § 709 občanského zákoníku patří do společného jmění v zákonném režimu zpravidla to, co jeden nebo oba manželé nabyli během manželství. Výjimky ovšem existují. Typicky jde o dědictví nebo dar určený pouze jednomu z nich, věci osobní potřeby nebo majetek, který vlastnil už před svatbou.
Představme si ženu, která po babičce zdědila chalupu. Ani po dvaceti letech manželství se z ní jen kvůli délce soužití nestane společný majetek. Jenže do chalupy začalo téct, potřebovala novou střechu, časem také kuchyň, koupelnu nebo napojení na obecní vodovod. A všechno se platilo ze společných peněz. Každou židli z IKEA už asi nikdo počítat nebude. Větší doložitelné investice do výlučného majetku jednoho z manželů jsou ale něco jiného. Podle § 742 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku se při vypořádání zohledňuje, co bylo ze společného majetku na výlučný majetek jednoho z manželů vynaloženo. Samotná chalupa přitom dál může patřit jen tomu, kdo ji zdědil.
Když dohoda selže, nastupuje soud
Ideální je to takto: Na domu, autu, úsporách a ledničce se prostě dva domluví. Někdy ještě před rozvodem, jindy až po něm. A vůbec nemusí všechno rozdělit přesně napůl. Dohoda o vypořádání má ovšem svá pravidla. Za zákonem stanovených okolností musí být písemná a u nemovitostí zapisovaných do katastru nastávají příslušné účinky zápisem. Jenže co když jeden požaduje šest milionů a druhý je ochoten, nebo spíš schopen, zaplatit sotva polovinu? Dohoda se hledá těžko. Podle § 740 občanského zákoníku pak může kterýkoliv z bývalých manželů navrhnout soudní vypořádání společného jmění.
A začíná pátrání. Co kdo vlastnil, odkud se vzaly peníze, kdo platil rekonstrukci, jaká byla výše úvěru? V soudním spise se mohou objevit znalecké posudky, faktury staré patnáct let, bankovní výpisy nebo dědická usnesení. Vítězí pečliví. Napadlo vás například někdy, jak obtížné může být získat starý výpis z účtu, který jste mezitím zrušili? Banky sice dokumenty po stanovenou dobu uchovávají, ale to ještě neznamená, že k nim budete mít navždy snadný přístup. Potvrzení o velkých platbách, smlouvy a faktury se zkrátka vyplatí schovávat. Nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat.
Zdroj: iStock Jak dělit dům?
Dvě auta se rozdělují docela snadno. S jedním rodinným domem už je to horší. Jeden v něm chce zůstat, druhý požaduje peníze, oba mají své argumenty a nikdo nechce ustoupit. Soud může dům přikázat jednomu z bývalých manželů a druhému přiznat finanční vyrovnání. Přihlíží přitom mimo jiné k potřebám nezaopatřených dětí, k dosavadním poměrům rodiny i k možnostem obou účastníků. To, že chce v domě zůstat maminka s dětmi, je pochopitelný a významný argument. Samo o sobě to ale neznamená, že jí soud musí nemovitost přiznat.
Problém nastává zejména tehdy, když na vyplacení druhého prostě nejsou peníze. Dům má cenu devět milionů, jenže člověk, který by v něm rád zůstal, nemá potřebné úspory, dostatečné příjmy ani šanci získat další úvěr. Soud přitom musí přemýšlet i nad tím, zda bude finanční vypořádání skutečně proveditelné. Jednou z možností je ponechat nemovitost bývalým manželům v podílovém spoluvlastnictví. To však nemusí být žádná výhra. Dva lidé, kteří se nedokázali domluvit na rozdělení majetku, pak mají společně rozhodovat o opravách, užívání nebo prodeji domu. Takové řešení se proto nehodí pro každou situaci. A co když na vyplacení nemá ani jeden a společné vlastnictví nepřipadá v úvahu? Pak může přijít na řadu i prodej.
To ostatně potvrdil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 25. března 2024, sp. zn. 22 Cdo 925/2023. V projednávaném případě byly vztahy bývalých manželů silně narušené a ani jeden neměl dostatek peněz, aby druhého vyplatil. Soudy proto nařídily prodej nemovitosti a rozdělení výtěžku. Nejvyšší soud tento způsob vypořádání připustil. Nejde tedy jen o řešení, na kterém se musejí bývalí manželé dobrovolně shodnout.
Dům mezitím zdražil. Z jaké ceny se počítá?
Vraťme se k domu za původní čtyři miliony. Dnes stojí devět. Má se při vypořádání vycházet z částky, za kterou jej manželé kdysi koupili, z ceny v době rozvodu, nebo z jeho hodnoty v okamžiku, kdy konečně rozhodne soud? Odpověď najdeme mimo jiné v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2020, sp. zn. 22 Cdo 1205/2019. Podle něj se při soudním vypořádání podle současného občanského zákoníku zásadně vychází z obvyklé ceny věci a jejího stavu v době rozhodování.
Historická kupní cena tedy zpravidla nebude rozhodující. Pokud nemovitost mezitím výrazně zdražila, promítne se to i do jejího ocenění. Složitější situace může nastat, jestliže jeden z bývalých manželů po rozvodu dům na vlastní náklady opravil nebo jej naopak nechal zchátrat. Pak je třeba zkoumat, co se s nemovitostí skutečně stalo a kdo za to odpovídá. Rozdíl několika let může představovat miliony korun. Znalecký posudek proto není žádná formalita. A pokud má některý z účastníků pochybnosti o jeho závěrech, měl by je v řízení konkrétně namítnout.
Hypotéku rozvod nezajímá
Manželství skončilo, banka ovšem dál očekává pravidelné splátky. A že se bývalí partneři nemohou dohodnout, kdo bude v domě bydlet? To na úvěrové smlouvě samo o sobě nic nemění. Představme si, že oba manželé podepsali hypotéku jako spoludlužníci. Soud při vypořádání řeší také společné dluhy, jenže ani jeho rozhodnutí automaticky nezbavuje jednoho z nich závazku vůči bance. Občanský zákoník v § 737 odst. 2 stanoví: „Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.“
Jestliže jsou tedy oba stále smluvními spoludlužníky, může po nich banka požadovat plnění podle úvěrové smlouvy. K vyvázání jednoho z nich je potřeba souhlas banky a odpovídající změna závazku. Samotný rozsudek o vypořádání SJM za banku takové rozhodnutí neudělá. A co když po rozvodu hypotéku splácí jen jeden? Ani tyto platby nemusejí zůstat bez povšimnutí. Pokud hradil společný dluh ze svých výlučných prostředků, může se to promítnout do vzájemného vypořádání. Záleží ovšem na konkrétních okolnostech a na tom, co se podaří doložit.
Milion od rodičů. Dostanu ho při rozvodu zpátky?
Manžel zdědil po rodičích milion korun. Místo aby si peníze nechal na účtu, investoval je do rekonstrukce společného domu. Po několika letech se manželství rozpadlo. Má nárok na jejich vrácení? Zákon s takovou situací počítá. Podle § 742 odst. 1 písm. c) může každý z manželů požadovat náhradu toho, co ze svého výlučného majetku vynaložil na majetek společný. Stejně tak se opačným směrem zohledňují společné peníze investované do výlučného majetku jednoho z manželů.
Právníci tomu říkají vnosy. A právě u nich může být počítání docela složité. Podle § 742 odst. 2 se totiž hodnota vnosu při vypořádání započítává zvýšená nebo snížená podle vývoje hodnoty té části majetku, na kterou byl náklad vynaložen, a to v zákonem vymezeném období. Nejde tedy automaticky o vrácení stejné částky, jaká byla kdysi investována. O výklad tohoto ustanovení se vedly spory. Významné rozhodnutí přinesl Ústavní soud dne 11. září 2024 pod sp. zn. Pl. ÚS 23/24. Odmítl restriktivní výklad, podle kterého by valorizace vnosu zpravidla vyžadovala předchozí dohodu manželů.
Znamená to, že když se cena domu zdvojnásobí, dostane člověk za původně vložený milion automaticky dva? Tak jednoduché to není. Musí se posoudit, na co peníze skutečně šly, jak se změnila hodnota příslušného majetku a jak se podle zákona vypočítá náhrada. A jsme zpátky u starých dokladů. Nestačí totiž jen prokázat, že člověk milion zdědil. Je potřeba také doložit, že jej opravdu vložil do společného majetku.
Polovina pro každého? Zákon zná výjimky
„Já jsem vydělával, ona byla doma.“ Podobný argument se při majetkových sporech objevuje docela často. Jenže vyšší výplata ještě automaticky neznamená větší podíl na společném majetku. Základní pravidlo § 742 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku je rovnost podílů. Soud ale přihlíží také k potřebám nezaopatřených dětí, k péči o rodinu a domácnost a k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o získání a udržení společného majetku. Péče o děti se přitom nedá přepočítat na rodičovský příspěvek nebo počet hodin strávených u sporáku. Pokud jeden z manželů zajišťoval domácnost, zatímco druhý budoval kariéru, zákon s takovým přínosem počítá. Rodinné hospodaření zkrátka nestojí jen na tom, kdo nosí domů výplatní pásku.
Existují ovšem případy, kdy soud od rovnosti podílů ustoupí. Říká se tomu disparita vypořádacích podílů. Musí pro ni však existovat přesvědčivé důvody. Samotný rozdíl ve výdělcích ani skutečnost, že jeden z manželů pracoval méně, ještě nestačí. Záleží na tom, jak rodina skutečně fungovala a jaké byly okolnosti celého případu.
Nově se přihlíží také k domácímu násilí
Od 1. července 2025 obsahuje občanský zákoník ještě jedno důležité hledisko. Novela provedená zákonem č. 78/2025 Sb. výslovně stanoví, že soud při vypořádání přihlédne také k tomu, zda se jeden z manželů vůči druhému dopustil domácího násilí nebo činu povahy úmyslného trestného činu. Posuzuje se přitom povaha jednání, jeho závažnost, délka trvání i další okolnosti. Násilí mezi manžely tedy nelze při vypořádání majetku jednoduše odsunout stranou s tím, že jde o úplně jinou záležitost. Neznamená to ovšem, že oběť automaticky dostane například dvě třetiny společného majetku. Žádný takový pevný poměr zákon nestanoví. Soud musí konkrétní okolnosti vyhodnotit a svůj závěr odůvodnit. Novela však výslovně počítá s tím, že domácí násilí může mít význam i pro majetkové vypořádání.
Zdroj: Canstockphoto Tři roky po rozvodu. Pak už mohou platit jiná pravidla
Někdy se bývalí manželé k vypořádání majetku vůbec nemají. Jeden zůstane v domě, druhý se odstěhuje a celé se to nechá, lidově řečeno, vyhnít. Jenže takový postup může mít docela zásadní následky. Podle § 741 občanského zákoníku nastupuje po třech letech od zániku SJM zákonná domněnka vypořádání, pokud se bývalí manželé nedohodli ani nebyl včas podán návrh na soudní vypořádání.
U nemovitostí to znamená, že přejdou do podílového spoluvlastnictví obou bývalých manželů, s podíly o stejné velikosti. U movitých věcí zákon rozlišuje mimo jiné to, kdo je výlučně užívá pro potřebu svou, své rodiny nebo domácnosti jako vlastník. Pro ostatní majetek a závazky stanoví další pravidla. Z domu, který byl dosud součástí společného jmění, se tak může stát nemovitost ve spoluvlastnictví dvou lidí, kteří už spolu dávno nežijí. A pokud se neshodnou ani potom, může následovat další soudní řízení, tentokrát o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.
Důležité je, že soud nemusí do tří let rozhodnout. Podstatné je včasné podání návrhu. Jenže pozor: není rozumné spoléhat na to, že když se podá žaloba kvůli domu, automaticky se tím vyřeší i všechno ostatní. Jednotlivé položky majetku a nároky je potřeba v řízení řádně a včas uplatnit.
O miliony mohou rozhodnout staré výpisy z účtu
Při soudním vypořádání se neřeší jen to, co komu patří dnes. Někdy se musí zjistit, odkud se před patnácti lety vzaly peníze na koupi domu, kdo platil rekonstrukci nebo zda částka vložená do společného bydlení skutečně pocházela z dědictví. A tady se může hodit i obyčejná faktura, kterou by člověk za normálních okolností dávno vyhodil. Samotné tvrzení, že jsem do domu vložil své peníze, totiž nemusí stačit. Soud potřebuje důkazy.
Rozdělit majetek po rozvodu tak může být mnohem náročnější než ukončit samotné manželství. Je potřeba vrátit se o řadu let zpátky, projít rodinné hospodaření, vyřešit dluhy a někdy se přít i o to, kdo zaplatil kterou část rekonstrukce. Manželství může skončit jedním rozsudkem. U domu, hypotéky a společných úspor ale poslední slovo někdy padne až o několik let později.
Zdroje:
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 78/2025 Sb.
Nejvyšší soud, 22 Cdo 925/2023
Nejvyšší soud, 22 Cdo 1205/2019
Nejvyšší soud, 22 Cdo 753/2020
Ústavní soud, Pl. ÚS 23/24