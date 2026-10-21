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Rozvodem majetkové spory nekončí. Jak soud rozdělí společné jmění manželů a komu připadne bydlení?

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Dennívýzva
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Rozvodem společné jmění manželů zaniká, majetkové starosti tím ale často teprve začínají. Ideální je samozřejmě dohoda. Co když se ale bývalí manželé neshodnou, komu připadne dům, kdo bude splácet hypotéku nebo co se stane s penězi z dědictví? Pak rozhoduje soud. A ne vždy prostým dělením napůl. Manželé si před patnácti lety pořídili rodinný dům za čtyři […]
Rozvodem majetkové spory nekončí. Jak soud rozdělí společné jmění manželů a komu připadne bydlení?

Rozvodem majetkové spory nekončí. Jak soud rozdělí společné jmění manželů a komu připadne bydlení?

Zdroj: iStock
Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 21.10.2026 18:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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