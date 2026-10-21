Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Generál Golian se důstojného pomníku nedočkal. Válečné drama se změnilo v absolutní chaos

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Asi málokterá událost slovenských dějin si zaslouží filmové zpracování tak jako dění okolo Slovenského národního povstání. Protifašistická rebelie během druhé světové války má v historii Slovenska zásadní význam, který je rozhodně potřeba si připomínat a přibližovat ho mladým generacím. Jenže ambiciózní slovenský počin Generál Golian místo strhujícího výletu do historie ukazuje, jak by se podobný žánrový film neměl točit.
Generál Golian se důstojného pomníku nedočkal. Válečné drama se změnilo v absolutní chaos

Generál Golian se důstojného pomníku nedočkal. Válečné drama se změnilo v absolutní chaos

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 17:06

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Carrie Fisher největší bitvu prohrála. Hvězdné války prožívala od dětství, doplatila na své démony
Carrie Fisher největší bitvu prohrála. Hvězdné války prožívala od dětství, doplatila na své démony
Hororová legenda řádí na streamu. Sedmý Vřískot se vrátil ke kořenům
Hororová legenda řádí na streamu. Sedmý Vřískot se vrátil ke kořenům

Halloween se nezadržitelně blíží, a tak si pro nás streamovací platformy připravily hotové hororové žně...

Simpsonovi vrací do hry zakázanou postavu. Nový dabér chce napravit staré křivdy
Simpsonovi vrací do hry zakázanou postavu. Nový dabér chce napravit staré křivdy

Žlutým obyvatelům Springfieldu dlouhých devět let nikdo nepoděkoval a následně je úslužně nepobídl, ať...

Kinobox Daily: Keanu Reeves v boji s démony i vlastní duší. Připomeňte si kultovního Constantinea
Kinobox Daily: Keanu Reeves v boji s démony i vlastní duší. Připomeňte si kultovního Constantinea

Constantine patří k nejvýraznějším komiksovkám své doby, která si po původní skepsi postupně získala...

Smrt přichází ze všech stran. Český horor Thankskilling Day představuje dva typy hrůzy
Smrt přichází ze všech stran. Český horor Thankskilling Day představuje dva typy hrůzy

České žánrové filmy se začínají objevovat ve větším počtu a je příjemné vidět, že to s nimi tvůrci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.