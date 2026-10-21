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Krejčí dal rekordních 8 trojek proti Clippers, teď ho fanoušci Portlandu chtějí pryč. Jediný Čech v NBA je pod tlakem

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Před necelým rokem trefil Vít Krejčí proti Clippers osm trojek z deseti. V Portlandu teď střílí jen 30 procent a fanoušci se ptají, proč ho držet.
Krejčí dal rekordních 8 trojek proti Clippers, teď ho fanoušci Portlandu chtějí pryč. Jediný Čech v NBA je pod tlakem

Krejčí dal rekordních 8 trojek proti Clippers, teď ho fanoušci Portlandu chtějí pryč. Jediný Čech v NBA je pod tlakem

Zdroj: NBA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 19:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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