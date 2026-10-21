Krejčí dal rekordních 8 trojek proti Clippers, teď ho fanoušci Portlandu chtějí pryč. Jediný Čech v NBA je pod tlakem

Večer 10. listopadu 2025 v Los Angeles vypadal jako začátek nové kapitoly. Krejčí za Atlantu odehrál 30 minut, nasázel 28 bodů, z pole trefil 9 ze 13 pokusů a za tři body 8 z 10. Hawks vyhráli 105:102 a český křídelník měl za sebou nejlepší střelecký zápas kariéry. O jedenáct měsíců později vstupuje do sezony 2026/27 v dresu Portlandu a v úplně jiné pozici. Po únorové výměně klesla jeho úspěšnost za tři na 30,3 procenta, v přípravě podle dostupných zápasových záznamů trefil jen 4 ze 17 trojek a na fanouškovském fóru r/ripcity se objevují komentáře, že „vystydl hned, jak přišel do Portlandu“. Jeho jediná jasná zbraň je najednou zpochybněná. A klub má v ruce týmovou opci, kterou nemusí uplatnit.
Večer, který byl osobním vrcholem
Osm trojek není rekord celé NBA. Ten drží Klay Thompson se čtrnácti trefami v jednom zápase. Pro Krejčího jde o osobní maximum a s největší pravděpodobností i o nejvíc trojek, kolik kdy český hráč v NBA v jednom utkání proměnil. České zdroje oficiálně mluví o rekordu v souvislosti s jiným číslem: s 28 body, kterými v sezoně překonal dosavadní české maximum Tomáše Satoranského.
Ten zápas zapadal do širšího obrazu. Sezona 2025/26 byla Krejčího nejplodnější v NBA, celkem nasbíral 550 bodů. V Atlantě se z okrajového hráče, kterého kdysi Oklahoma posílala do G League, stal spolehlivý střelec z rohů. Čísla to ukazují jasně:
|Sezona
|Tým
|Zápasy
|Body na zápas
|Úspěšnost za tři
|2021/22
|Oklahoma City
|30
|6,2
|32,7 %
|2022/23
|Atlanta
|29
|1,2
|23,8 %
|2023/24
|Atlanta
|22
|6,1
|41,2 %
|2024/25
|Atlanta
|57
|7,2
|43,7 %
|2025/26
|Atlanta
|46
|9,0
|42,3 %
|2025/26
|Portland
|19
|7,2
|30,3 %
Zdroj: StatMuse
Tři sezony po sobě přes 41 procent. Pak zlom.
Výměna, která změnila všechno
Atlanta ho 2. února 2026 poslala do Portlandu za Duopa Reatha a dva výběry ve druhém kole draftu. Důvod byl na straně Blazers průhledný: byli posledním týmem ligy v úspěšnosti trojek s 33,6 procenta a potřebovali střelce. Krejčího tedy získali přesně kvůli tomu, co v Atlantě uměl nejlíp.
Přechod přitom proběhl bleskově. Krejčí se podle svých slov připravoval na zápas Atlanty s Miami a druhý den už nastupoval za Portland proti Phoenixu. V červnovém rozhovoru pro ČTK přiznal, že přesun uprostřed sezony byl „hrozně těžký“ a chvíli mu trvalo znovu najít formu. Závěr sezony mu navíc pokazilo zranění lýtka. V play-off proti San Antoniu odehrál čtyři zápasy v průměru po čtyřech minutách, dal dohromady dva body a netrefil ani jednu ze tří trojek.
Rozdíl mezi Atlantou a Portlandem činí dvanáct procentních bodů. Za Hawks trefoval 2,2 trojky na zápas, za Blazers 1,4. Pro hráče, jehož hodnota stojí na jediném čísle, je to propad, který nejde přehlédnout.
Malý vzorek: omluva i problém zároveň
Krejčího obhájci mají v ruce silný argument. Za Portland vystřelil zpoza oblouku jen 89krát. Když jsme si to přepočítali, vyšlo nám, že kdyby trefoval na úrovni 40 procent, proměnil by zhruba 36 trojek místo 27. Rozdíl devíti střel rozložených do devatenácti zápasů. Méně než jedna trefa na zápas dělí „selhání“ od „solidního střelce“.
Statistika tomu říká návrat k průměru. Hráč s kariérními 39,3 procenty a třemi po sobě jdoucími sezonami nad 41 procenty by se měl při dostatku pokusů vrátit ke svému standardu. Krejčí na tenhle princip sám spoléhá.
Jenže stejně malý vzorek je i jeho problém. Hráč na konci rotace nikdy nedostane tisíc pokusů, aby se průměr stihl projevit. Dostane pár minut, dvě tři otevřené střely, a když nepadnou, trenér sáhne po někom jiném. Méně minut znamená méně pokusů, méně pokusů znamená, že se procento nemá jak zlepšit. Podle nás je to nejkrutější past, do které se střelec v NBA může dostat: na obhajobu potřebuje čas, který mu nikdo nedá, dokud se neobhájí.
Portlandský web Blazer’s Edge to formuluje bez obalu. Krejčí je v týmu kvůli otevřeným trojkám a 30,3 procenta po výměně web označuje za jednoznačné selhání. Zároveň ale dodává, že pokud se přiblíží 40 procentům, zvedne strop sestavy kolem Damiana Lillarda, Ja Moranta a Deniho Avdiji.
Přeplněný Portland a hráč bez míče
Klub, do kterého Krejčí přišel, se mezitím proměnil k nepoznání. Portland koupila skupina vedená Tomem Dundonem za údajně zhruba 89 miliard korun a jejím prvním velkým rozhodnutím bylo angažovat trenéra Micaha Noriho. Do kádru přibyl Morant, dál v něm jsou Lillard, Jrue Holiday, Scoot Henderson a Avdija. Sám Krejčí v srpnu v podcastu Livesport Daily popsal Portland jako organizaci, která prochází „trošku bláznivým vývojem“, a upozornil na přetlak hráčů, kteří potřebují míč.
Pro něj z toho plyne jasná role. Nebude tvořit hru, nebude rozehrávat, nebude vést útok. Má stát v rohu, čekat na přihrávku po průniku některé z hvězd a trestat volné střely. Přímé vyjádření Noriho k jeho minutám zatím chybí, portlandské analýzy i fanouškovské debaty ho ale řadí mezi hráče hlubší lavičky, nanejvýš na pozici desátého muže, který nastoupí podle soupeře.
Fanoušci mu vyčítají hlavně slabou střelbu, dojem, že od příchodu do Portlandu nepodal výrazný zápas, nejistou obranu a malý přínos mimo střelbu. Jde o náladu části diskutujících, ne o reprezentativní průzkum, a ve stejných vláknech se ozývají i hlasy připomínající jeho čísla z Atlanty. Logika kritiků je ale srozumitelná: pokud je hlavní hodnotou hráče trojka a ta nepadá, chybí důvod ho držet v rotaci.
Krejčí na říjnovou kritiku přímo nereagoval. Už v srpnu ale říkal, že každá sezona je pro něj „boj o každou minutu“ a že si nechce stanovovat jedno konkrétní číslo. NBA ho podle jeho slov naučila „nikdy nic nepředpokládat“.
Smlouva jako tikající hodiny
Tlak má i čistě finanční rozměr. Podle platového přehledu Reedoball, který vychází z dat Spotracu, zatěžuje Krejčí v sezoně 2026/27 platový strop Portlandu částkou zhruba 56 milionů korun. K 1. srpnu z ní bylo garantováno jen asi 5,3 milionu, celý plat se podle srpnového rozhovoru aktivuje nástupem do prvního zápasu sezony.
Klíčová je ale sezona 2027/28. Pro ni má Portland týmovou opci na zhruba 63 milionů korun s nulovou garancí, jak uvádí Reedoball. Pokud ji klub po sezoně nevyužije, stane se Krejčí volným hráčem a bude si hledat nové angažmá. Na poměry NBA je to levný kontrakt, a právě proto je jeho pozice křehká. Levného střelce si tým drží, dokud střílí. Jakmile přestane, jeho nízká cena přestává být výhodou a stává se jen dalším řádkem v tabulce.
Pro uplatnění opce by podle nás stačilo málo: vrátit se k úspěšnosti kolem 37 až 40 procent, bez váhání trestat volné střely a neztrácet body v obraně. Nic víc po něm Portland nechce. Nic míň mu ale neodpustí.
Čeští fanoušci mohou jeho boj sledovat přes League Pass, kvůli zápasům na západním pobřeží ale budou muset vstávat brzy:
- Phoenix (doma, Moda Center): čtvrtek 22. října ve 4:00
- Sacramento (venku): sobota 24. října ve 4:00
- LA Lakers (venku): středa 28. října ve 4:00
- Memphis (doma): pátek 30. října ve 3:00, po přechodu na zimní čas
Úplný rozpis zápasů Portland Trail Blazers nabízí oficiální web NBA.com.
Ve čtvrtek ve čtyři ráno začne Krejčí sezonu, ve které může každá otevřená trojka rozhodnout víc než celý loňský rok v Atlantě. Osm trefených střel proti Clippers je pořád v jeho rukou. Teď je potřeba je ukazovat po jedné, týden co týden, dokud v Portlandu nezačnou věřit tomu, kvůli čemu ho v únoru přivedli.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta